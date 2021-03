PamplonUp | Nueva campaña de bonos en Pamplona de apoyo al comercio: 420.000 euros hasta mayo

El Ayuntamiento de Pamplona destinará 421.000 euros a la nueva campaña de bonos para incentivar las compras en el comercio local, una medida que fue propuesta por la oposición municipal en la primera ola de la pandemia y que Navarra Suma tardó varios meses en aplicar.







Será la tercera campaña de este tipo que se pone en marcha después de que las dos anteriores (PamplonaUp y ¡Arriba los negocios de Pamplona!) arrojaran un balance de 228.193 bonos vendidos en los más de 650 establecimientos adheridos.



La concejala delegada de Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo, Ana Elizalde, y la gerente de la asociación de Comerciantes de Navarra, Inma Elcano, presentaron este martes la nueva edición de los bonos descuento de PamplonUp, que comenzará con la apertura del plazo para que puedan adherirse los establecimientos.



El periodo para la inscripción de los negocios comienza hoy y terminará el 13 de abril. La campaña se desarrollará hasta el 31 de mayo.



Serán 70.202 bonos y la campaña mantendrá las condiciones de adquisición de la anteriores.



Cada bono tendrá un coste de 14 euros y permitirá hacer compras por valor de 20 euros. Los 6 euros de diferencia serán subvencionados por el Ayuntamiento con cargo a la partida presupuestaria aprobada para este programa PamplonUp.



Cada persona mayor de 18 años podrá adquirir un máximo de 15 bonos. No es necesario que esté empadronada en Pamplona. Se podrán gastar uno o varios bonos en cada compra hasta un máximo de 30 bonos por tique o factura.



No se devolverán bonos comprados y no canjeados en los establecimientos participantes dentro de las fechas indicadas de la campaña.

El pago de los bonos se realiza a través de una pasarela de pago electrónico, abonando solo 14 euros por cada bono de 20 euros. Una vez realizada la compra se enviarán los bonos con un código QR a través del correo electrónico u otro formato digital.



El bono puede presentarse tanto en el dispositivo móvil en el que se ha descargado como también impreso en papel, siempre que pueda leerse correctamente el QR.

Los bonos se podrán utilizar en compras de valor de precio de venta al público de 20 euros o superiores. Para canjear un bono el total del ticket deberá ser 20 euros o más, para dos 40 euros o más y así sucesivamente.



En el caso de que un establecimiento adherido acepte el canje de bonos por importe menor del total del ticket o factura (sea cual sea la diferencia de valor, aunque se trate de una diferencia mínima de céntimos) el Ayuntamiento de Pamplona no tramitará ninguno de los bonos asociados a esa venta. Los dejará en estado de "incidencia", se tramitarán al finalizar el programa y se pagarán sin priorizar y en todo caso, con el máximo valor de subvención correspondiente según lo pagado por la persona consumidora.



En la convocatoria pueden participar todos los comercios y negocios de Pamplona que cumplan los requisitos publicado en el BON y que se encuadren en los epígrafes del IAE recogidos en las bases de la convocatoria.



Para adherirse al sistema la persona titular del establecimiento debe tener la consideración de autónomo o pyme (pequeña y mediana empresa) con ubicación en Pamplona.

Durante el año pasado, la campaña se desarrolló en dos fases: del 10 de septiembre al 31 de octubre se vendieron 44.969 bonos y del 18 de noviembre y el 13 de diciembre se adquirieron 185.364 bonos.Estos 228.193 bonos supusieron una aportación del Ayuntamiento de Pamplona de 1,4 millones de euros en una campaña que movilizó más de 4,8 millones de euros en compras en establecimientos de la ciudad.Esta nueva campaña de ayudas al comercio y la hostelería se incluye dentro de una partida de 1.290.000 euros, fruto del acuerdo presupuestario alcanzado por los grupos municipales de