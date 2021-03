Navarra Suma sigue cuestionando la preocupación de la Txantrea por los robos

Pamplona – La mayoría municipal manifestó ayer su solidaridad con los vecinos de la Txantrea que en los últimos meses han sufrido robos y asaltos a sus viviendas y comercios y respaldó sus denuncias e iniciativas. La propuesta, presentada en la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona por el grupo municipal de EH Bildu, fue apoyada por el PSN y Geroa Bai, mientras que Navarra Suma votó en contra. El segundo punto de la propuesta, que denunciaba "la actitud" del equipo de Navarra Suma al "tratar de minimizar" la oleada de robos "por razones políticas" no salió adelante, ya que el PSN se abstuvo. El Equipo de Gobierno sigue cuestionando la preocupación vecinal, y dice que "las cifras son las que son".

La declaración de EH Bildu, que defendió la concejala Marian Aldaia, se hace eco de la preocupación del barrio de la Txantrea, que en los últimos días viene denunciando "una oleada de robos en viviendas y comercios", y en algunos casos "los asaltos a los domicilios se han dado mientras sus ocupantes dormían". Aldaia añadió que "existen graves contradicciones entre la versión que da el Equipo de Gobierno y el vecindario" tanto en "la intensidad de esta oleada de robos como en el objetivo de los mismos", dijo. En la misma línea, el PSN, en palabras de Maite Esporrín, manifestó su "preocupación" dado que "parece que minimizó el resultado de los robos", afirmó señalando al concejal de Seguridad Ciudadana. En este sentido, se preguntó: "¿Dónde está la realidad?", al tiempo que sugirió (contra lo que defiende EH Bildu) que haya "más presencia policial" para disuadir a los asaltantes. También Patxi Leuza (Geroa Bai) reconoció que el responsable del área "nos dejó con dudas" con su explicación, tanto que "no sabemos qué está pasando en la Txantrea".

El concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu (Navarra Suma) no quiso intervenir, al mantener el grupo su negativa a participar en los debates de EH Bildu, lo que molestó al resto de grupos, dada la gravedad del tema. Sí, después, en el capítulo de ruegos, contestó que "las cifras son las que son" y llegó a hacer responsable a la plataforma vecinal de "una campaña que no sabemos por qué se está orquestando".

INTENTOS SIN DENUNCIA Como se sabe, la iniciativa vecinal STOP Robos en la Txantrea calculaba "más de una veintena" de robos o intentos de robo, desde finales del año pasado, y precisaba que no todos los casos han sido denunciados. Así sucede con el último intento de robo, el 19 de marzo y en torno a las 7 de la mañana, en un octavo piso de la calle Villafranca. Como este periódico ha podido corroborar con los afectados, sí fue comunicado a la Policía Municipal, aunque no terminó en denuncia al no haber podido los ladrones acceder a la vivienda porque su propietaria oyó los ruidos.

Agentes del cuerpo se desplazaron al lugar y comprobaron los daños en el portal y los arañazos en otras puertas del bloque. Ayer, en cambio, Labairu afirmó que en los últimos 15 días solo ha habido una denuncia interpuesta por daños en la puerta de un trastero, sin que se llegara a acceder al interior. Esto confirma que el baile de cifras entre el Ayuntamiento y los vecinos se debe a que, además de las denuncias, hay casos que sí se comunican a Policía Municipal pero no acaban en denuncia, y otros de los que ni siquiera se da parte, aunque la preocupación sigue.

Según informó ayer el Ayuntamiento, el pasado 11 de marzo la Policía Municipal detuvo al presunto autor de 4 robos e intentos de robo en comercios del barrio, quien ingresó en prisión. Sin embargo, sobre las cinco denuncias interpuestas desde noviembre por robo con fuerza en viviendas, la Policía Municipal continúa la investigación y los 2 sospechosos siguen sin ser capturados.

Hace dos semanas el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu, ya intervino en la comisión municipal y cifró en 9 las denuncias interpuestas por robos con fuerza a viviendas y comercios (no dio más datos de otras incidencias), señalando que entraban dentro de la "normalidad" respecto a años anteriores, y vinculando los asaltos a pisos con el movimiento de ocupación. Esto generó malestar en los vecinos, ya que "han tenido lugar en viviendas habitadas", indicaron.