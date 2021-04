La mayoría municipal exige a Navarra Suma que tras dos años presente un proyecto para el corredor del Labrit

Con dos años ya de retraso, la mayoría municipal del Ayuntamiento de Pamplona ha vuelto a exigir al concejal de movilidad, Fermín Alonso, que presente "en la mayor brevedad posible", el proyecto para el corredor del Labrit, aprobado por el cuatripartito en la anterior legislatura.

El concejal de EH Bildu, Borja Izagirre, ha asegurado que es "vergonzoso e inaceptable tener que traer una declaración sobre un proyecto sostenible que había quedado preparado ya la anterior legislatura.". El edil se ha mostrado "muy preocupado" y le ha preguntado al concejal de movilidad por qué no se ejecutaba el proyecto: "Ya han pasado dos años, hay dinero, todos los grupos estamos a favor, ¿cuál es el problema señor Alonso?".

Los soberanistas han recordado a Navarra Suma que en la junta de movilidad celebrada el 20 de mayo de 2020, hace casi un año, todos los grupos políticos municipales acordaron "priorizar el proyecto de Labrit a cualquier otra intervención en la ciudad". Sin embargo, ha incidido Izagirre, Alonso "incumplió su palabra, menospreciando a la oposición, y decidió intervenir de manera improvisada en la calle Amaya provocando el caos circulatorio y llenando la céntrica vía de contaminación y ruido".

Ese "desastre", ha continuado el concejal de EH Bildu, "le supuso su reprobación" en el Pleno del 5 de noviembre de 2020. Dos semanas más tarde, el 18 de noviembre, Navarra Suma comunicó que el corredor del Labrit se presentaría el primer trimestre de 2021, sin embargo "este plazo se ha agotado y aún no sabemos nada del proyecto", ha finalizado Izagirre.

Geroa Bai también ha señalado que el "problema de fondo" es que "ya hace más de un año de la última vez que vimos un borrador del proyecto. El señor Alonso dijo que iban a presentar uno nuevo, más desarrollado, porque decían que tenían que hacer estudios muy importantes sobre cómo se derivaba el tráfico, pero aún no hemos visto nada".

Además, ha recordado que Alonso se comprometió a traer el proyecto en el primer trimestre de 2021 y que si no se llega a un acuerdo pronto el corredor no se podrá ejecutar este año: "Existe una partida presupuestaria. Van pasando los meses y conocemos lo que son los trámites administrativos. Si realmente queremos que este año se ejecute obra, tenemos que llegar ya a un acuerdo", ha avisado Leoz.

Al igual que EH Bildu y Geroa Bia, el PSN ha destacado que siguen esperando el proyecto y que para ellos "su realización es una prioridad". Además, el concejal socialista Colmenar, ha añadido que, en la actualidad, el corredor del Labrit es más necesario debido a las obras del parque Txantrea Sur. "Hay que completar la movilidad sostenible en este eje".

Navarra Suma, como viene siendo habitual en las propuestas de EH Bildu, no ha intervenido. Aseguran que no lo harán hasta que la formación abertzale no retire el vídeo en el que compraran a la concejala de Cultura, María García Barberena, con Hitler.