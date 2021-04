Adiós a la plaga de ratas en la rotonda de los edificios Inteligentes de Pamplona

La rotonda de las ratas vuelve a ser la rotonda de los edificios Inteligentes. No hay roedores a la vista y el problema ha dejado de existir en la confluencia entre las calles Tajonar, Blas de la Serna, Goroabe y Monte Monjardín. El Parque de Desinfección y Desratización del Ayuntamiento de Pamplona ha eliminado recientemente la llamativa plaga de ratas el mes pasado alertó a los vecinos de la zona. Ya no quedan ni las vallas que avisaban de la intervención.



"Sabemos que no hay ratas cuando nos dejan de comer"

Varias personas mirando a las ratas, a comienzos del pasado mes. Foto: Javier Bergasa.

Miguel García, encargado de este servicio de desinfección, recuerda que el primer paso fue retirar todas las avellanas de la rotonda. Pusieron de forma simultánea portacebos con tres tipos de raticida, en busca del más apetente para los roedores. "Se decantaron por el de la pasta fresca, que yo suelo decir que es el solomillo de las ratas", concreta. Empezaron a comer y el trabajo consistió entonces en reponer el cebo. "¿Y cuándo sabemos que ya no hay ratas? Cuando nos dejan de comer", dice Miguel. Han dejado un par de portacebos de prevención para cerciorarse de que no hay consumo. "Efectivamente, nos reafirma en que no hay ratas y se retirará en una o dos semanas", concluye Miguel.

Miguel García, con uno de los portacebos y el veneno que colocaron el mes pasado en la rotonda. Foto: Iñaki Porto