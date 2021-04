EH Bildu de Pamplona critica que el anuncio de Maya sobre Sanfermines vuelva a ser "unilateral y personalista"

El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona ha señalado que "el anuncio hecho público este lunes por el alcalde, Enrique Maya, de que no habrá Sanfermines este año, además de llegar tarde, demuestra una vez más la forma de actuar absolutamente unilateral del tripartito de derechas que hace el anuncio antes siquiera de convocar la Mesa de Sanfermines como le exigió la mayoría del pleno, informa a los grupos apenas una hora antes de la rueda de prensa y no despeja dudas respecto a si repetirá o no errores del año pasado".

En un comunicado, EH Bildu ha opinado que "la comparecencia de Maya de esta mañana insiste en el personalismo, en tratar de explotar políticamente un liderazgo que a Maya le ha faltado en todo momento, primero al negarse obstinadamente a aceptar el dictamen de las autoridades sanitarias y, después, en perseverar con atajos incomprensibles para salvar sólo actos taurinos y religiosos relacionados con las fiestas".

Para el grupo municipal, la actuación del alcalde con este tema ha sido "inadecuada" en "todo momento" ya que "ha estado jugando a mantener una tensión informativa de claro sesgo partidista". Ha tildado la actitut de Maya de "imprudente" ya que "durante demasiado tiempo y negando las evidencias sanitarias ha alimentado la confusión respecto a un tema absolutamente sensible para la población de Pamplona que por desgracia va a estar dos años sin celebrar los Sanfermines".

Al respecto, EH Bildu ha lamentado que "las condiciones sanitarias y la evolución de la pandemia no hayan hecho posible la celebración de las fiestas" y ha llamado a la "responsabilidad" de la ciudadanía: "No es tiempo de celebraciones, no es tiempo de romper el compromiso de lucha contra el Covid, es tiempo de actuar con responsabilidad y de mirar no sólo por nosotras y nosotros mismos, sino por todas y todos", ha agregado.

Ha advertido EH Bildu del "riesgo evidente" de que el alcalde "cometa los mismos errores que el año pasado con las 'no fiestas', el 'no txupinazos' y las 'no misas' incluidos". "Se lo hemos advertido desde la oposición: Maya no puede jugar con la salud de la ciudad para insistir en su campaña personalista forzando una pseudocampaña sanferminera que incluya sucedáneos de txupinazos, corridas de toros o misas bajo palio", ha expuesto.

En su opinión, "las consecuencias negativas de comportamientos así que banalizan la situación que vivimos ya las conocimos el año pasado con el penoso repunte de los casos de Covid y la llegada de la segunda ola". "Que el alcalde insista en no descartar abiertamente, por ejemplo, alguna corrida de toros, a pesar de que ni siquiera la Meca está por la labor de organizar un evento de estas características, es una muestra poco esperanzadora de en qué postura sigue Maya", ha señalado.