Aprender sobre las nuevas tecnologías no tiene edad en el centro Convive Santesteban en la Txantrea

Cada jueves a las 16.30 horas se reúnen en la calle Santesteban, nº 3, en el barrio pamplonés de la Txantrea un grupo de jubilados se reúne para aprender a manejar las nuevas tecnologías. Los integrantes de este grupo son Josetxo Paternain Nagore, María Isabel Plazas Hernández, Mariano Carro Cabrerizo, Celina Larrea Larrás y María Ángeles Calvo Arbiol, que son coordinados en la sesión de cada jueves por Rosa Olaortua, educadora social.

Este proyecto lo realiza el centro Convive Santesteban de la Txantrea junto a la Fundación Caja Navarra y la Caixa. "Este proyecto comenzó en 2019, en el que tres profesionales nos encargamos de coordinar las actividades que nacen de las personas que acuden a los grupos, en este caso el manejo de las nuevas tecnologías", explica Rosa Olaotuerga. "Nosotros no paramos de hacer actividades desde casa durante los meses de confinamiento y dimos el servicio de acompañamiento telefónico en esos días tan difíciles", señala. Cuentan con un total de 12 grupos, de 6 personas cada uno, coordinados por tres educadoras sociales. "Este tipo de iniciativas les hace sentirse útiles, acompañados y arropados, y a nosotras nos hace sentir realizadas y mejor cada día", cuenta Olaotuerga.

Algunas de las integrantes, como Mª Isabel Plazas Hernández, empezaron a participar en esta activad a través de otros cursos que ofrecen. "Yo comencé con las actividades de baile, porque el movimiento nos venía muy bien y aprender a manejar mejor el móvil y la tablet nos ayuda a estar al día con los correos, el whatsapp, los trámites de salud y, sobre todo, las videollamadas", detalla.

"A todos los jubilados nos motiva la idea de estar al día en toda clase de cuestiones modernas". De esta forma explica Josetxo Paternain Nagore la razón por la cuál participa en esta actividad. "Somos personas bastante mayores y ahora las nuevas tecnologías nos cogen en mantillas y queremos ponernos al día para poder funcionar en este mundo tan tecnificado", expresa. Para aquellos que dudan si apuntarse a estos cursos, Josetxo tiene un mensaje, "es vital ponerse al día y no hay que despreciar estas oportunidades". Otros, como es el caso de Mariano Carro Cabrerizo, tuvieron que dejar la escuela muy pronto, pero eso no les quitó las ganas de seguir aprendiendo. "A los 12 años deje de ir a la escuela y desde que participo en estas actividades he colaborado en la publicación de cuatro libros y quiero ponerme al día con las nuevas tecnologías, no podemos quedarnos atrás", exclama. Al preguntarle qué le motivo a participar en la actividad, sus palabras fueron "el querer aprender cada día más". Anima a que se apunte todo el mundo, "la gente viene muy contenta y se desenvuelve mejor al salir de la clase". Mariano Carro quiere dejar claro que "el club de jubilados no es solo venir a jugar a cartas, es aprender más cosas". Aunque lamenta que "el local sea pequeño y con las restricciones de la pandemia no podamos tener más gente".

Celina Larrea Larrás, vecina de Pamplona, encuentra en este club de jubilados la opción de salir y "poder juntarse". "Vivo sola y el no poder relacionarte con nadie no ayuda", señala. "Siempre me han gustado estas cosas, pero mis hijos me enseñan rápido y mal, por eso quiero aprender", expresa. "Tener una excusa para salir de casa y conocer gente, una forma de romper con la rutina", detalla Celina Larrea.

Tener a tus hijos lejos y no poder verles a diario lleva a personas como Mª Ángeles Calvo Arbiol a lanzarse a la aventura de las videollamadas y el manejo de las nuevas tecnologías. "Al tener a mis hijos fuera, no puedo comunicarme con ellos de otra forma y aunque les llame por teléfono sigo sin poder verlos, por eso me apunté a este curso", relata. "Ahora que tengo algo más de soltura puedo hacer videollamadas con ellos, que parece muy sencillo hacerlo, pero cuando no sabes manejar estos aparatos se vuelve una misión imposible", detalla.

"Es maravilloso contar con este tipo de actividades en el barrio, ya que te ayudan con temas tan necesarios como pedir cita para el médico o cualquier otro trámite que ahora solo puede ser por internet", señala Calvo. "Es la mejor forma de romper con la rutina y ponerse al día, nunca es tarde", expresa.