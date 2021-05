La hípica y el ajedrez en Sanfermines no convencen a la mayoría municipal

La hípica y el ajedrez sanferminero no convencen a la mayoría municipal del Ayuntamiento de Pamplona.

Es lo que ha quedado de manifiesto en la Comisión de Asuntos Ciudadanos celebrada este martes, donde se han debatido dos iniciativas de EH Bildu y PSN para rechazar el contenido de la programación que está organizando el Ayuntamiento para el verano y la unilateralidad del alcalde Maya.

Las dos propuestas han sido aprobadas con el voto adicional de Geroa Bai, mientras que Navarra Suma ha votado en contra.

Con los 1,5 millones de euros destinados a los Sanfermines, el Ayuntamiento va a organizar un programa alternativo con 400 actividades que no convence a la mayoría municipal.

La primera en intervenir ha sido la concejala socialista Maite Esporrín, que ha lamentado no haber podido participar ni aportar ideas por la unilateralidad del equipo de Gobierno.

La portavoz del PSN se ha mostrado sorprendida de que el alcalde Maya hablara de organizar "actos multitudinarios" en el actual estado de pandemia y ha criticado que las dos actividades más importantes sean un concurso de hípica y el ajedrez. "Son propuestas que aportan muy poco a la ciudad. No parece que unas carreras de caballos sean la mejor forma de potenciar la cultura de Pamplona".

Por parte de EH Bildu ha intervenido Maider Beloki, que ha exigido al área de Cultura que "presente de forma inmediata el desglose de partidas para los diferentes eventos del programa".

La edil abertzale ha lamentado que la programación se haya diseñado al margen de los grupos y de la Mesa de Cultura. Considera que es "un programa vacío, oscuro respecto a la financiación, elitista en su concepción y que olvida tanto a los barrios como a las personas que sustentan el rico tejido cultural de la ciudad y que son las que peor lo están pasando con la presente crisis".

Frente a este programa, Beloki ha apostado por "impulsar la cultura de proximidad, la más cercana a la ciudadanía y la que permite mayor acceso y participación".

Cree que la apuesta del alcalde Maya "son actos dirigidos a un público más minoritario, y que, aun siendo de interés, no responden a la necesidad de la ciudadanía. El ejemplo sería el campeonato de hípica, un deporte con unas posibilidades de acceso restringidas por ser de pago y por el alto coste de su práctica".

Por parte de Geroa Bai ha intervenido Patxi Leuza, que también ha lamentado la actitud de Navarra Suma por excluir a los grupos municipales y al sector cultural a la hora de diseñar la programación. "No creo que la hípica tenga buena acogida y sobre el concurso de ajedrez pienso que el verano no es la mejor época para organizar un torneo".

Leuza se ha mostrado preocupado ante la posibilidad de que el equipo de Gobierno repita los errores del año pasado con las no fiestas.

Por parte de Navarra Suma ha intervenido la concejala delegada de Cultura María García-Barberena, que ha acusado a los grupos progresistas de "precipitación" y de no dejarle hacer su trabajo al organizar la programación veraniega.

En el turno de réplica, Beloki ha señalado la contradicción que supone que el Ayuntamiento prohíba actividades culturales en la Txantrea pero organice los suyos propios "para una minoría".

Esporrín ha pedido a la concejala de Cultura "humildad" y se ha preguntado por las personas que tienen caballo en Pamplona: "No me puede decir que la hípica no sea una actividad elitista".

Leuza ha acusado a Navarra Suma de buscar el protagonismo por encima de todo y ha preguntado por la programación cultural que habrá.

García-Barberena ha terminado su intervención diciendo que falta por presentar parte de la programación, que cuenta con 400 actividades, la mayoría de las cuales no han sido concretadas.