Monográfico en Pamplona sobre la falta de viviendas y las necesidades sociales

El Ayuntamiento de Pamplona organizará una sesión monográfica para analizar la situación del acceso a la vivienda de las familias más vulnerables, los recursos municipales existentes y los que harán falta para cubrir las necesidades actuales.

Así lo ha decidido por unanimidad la Comisión de Urbanismo celebrada este miércoles tras una iniciativa presentada por el grupo municipal de EH Bildu.

Los portavoces han coincidido en señalar las dificultades que existen en Pamplona para el acceso a viviendas de alquiler, sobre todo para la juventud, aunque se han evidenciado las diferencias de criterio con respecto a las soluciones.

El concejal Joxe Abaurrea ha sido el encargado de iniciar el debate, recordando las diferentes propuestas que se han planteado para hacer frente a la falta de vivienda y las nuevas necesidades provocadas por la pandemia.

El representante abertzale ha presentado su propuesta sin poner condicionantes y abierto a nuevas ideas, actitud que ha destacado el concejal delegado de Vivienda Juan José Echeverría.

"Tienen un ataque de celos, porque han perdido la iniciativa, pero convocaremos la sesión monográfica sobre vivienda" ha señalado el representante de Navarra Suma.

Echeverría ha aludido al pacto presupuestario que mantienen con el PSN, que según ha dicho incluye el doble de dinero para vivienda que se recogía en la iniciativa que presentó la oposición sobre el mismo tema.

Donde no se han puesto de acuerdo ha sido en lo referente al censo de vivienda vacía que quiere impulsar Bildu.

El concejal de Navarra Suma ha señalado que se trata de una competencia del Gobierno de Navarra y que se está trabajando en este sentido, aunque no ha desaprovechado la ocasión para lanzar un dardo el Ejecutivo de Chivite. "No han empezado con buen pie y tengo la sensación de que lo van a retrasar y no se van a meter en este charco ante el futuro panorama electoral".

El representante socialista Xabier Sagardoy ha defendido la misma postura con respecto al censo de vivienda vacía y ha incidido en las dificultades actuales para el acceso a la vivienda.

"Sobre todo para los jóvenes, para las personas de mi generación, los millennials, y para las mujeres y migrantes que por su precariedad laboral no pueden tener acceso a una vivienda digna. Estamos en peores condiciones que nuestros padres pese a estar mejor formados y haber invertido".

El representante de Geroa Bai Javier Leoz ha solicitado que en la sesión monográfica también intervengan entidades sociales como Cáritas o la PAH y que participe el área de Asuntos Sociales para priorizar las necesidades.

En la votación, los 4 grupos han votado a favor de la celebración del monográfico sobre vivienda, aunque la abstención del PSN ha impedido que prospera un segundo punto de la propuesta de Bildu sobre el censo oficial de vivienda vacía en Pamplona.