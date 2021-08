Convocadas pruebas selectivas para personas con titulación de Grado Medio con complemento Trabajo Social

El 9 de agosto finaliza el plazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria

El Ayuntamiento de Pamplona ha convocado pruebas selectivas para la constitución de dos relaciones de aspirantes, una para la formación y otra para la contratación temporal, para el desempeño del puesto de trabajo de titulado o titulada Grado Medio con complemento de Trabajo Social. El plazo de presentación de solicitudes concluye el próximo 9 de agosto. La información de la convocatoria se puede consultar en la web municipal, en el Boletín Oficial de Navarra número 178 de 30 de julio y en las Oficinas de Atención Ciudadana del Ayuntamiento.

Para la lista de formación, se requiere tener la condición de personal fijo al servicio del Ayuntamiento de Pamplona y/o sus organismos autónomos, pertenecer al mismo o inferior nivel al de las plazas convocadas y no haber agotado el periodo máximo de formación a que se tenga derecho. Se debe haber completado un mínimo de tres años de servicios efectivamente prestados en su puesto de trabajo, no hallarse en situación de excedencia voluntaria o forzosa, hallarse en posesión del título de Diplomatura o Grado Universitario en Trabajo Social o equivalente y no haber recibido condena por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como por trata de seres humanos.

En el caso de las listas de contratación temporal, se exigen los requisitos habituales para las convocatorias de empleo público, que tienen que ver con la nacionalidad, edad, capacidad física y psíquica para el desempeño del puesto de trabajo, no hallarse inhabilitada o suspendida para el ejercicio de funciones públicas y no haber sido separada del servicio de una administración pública. Asimismo, se exige el título de Diplomatura o Grado Universitario en Trabajo Social o título equivalente. Las personas que opten no deberán haber sido condenados por sentencia firme por delitos contra la libertad, la indemnidad sexual o la trata de seres humanos.



Una prueba tipo test

El proceso selectivo consta de una prueba común a ambas convocatorias. Será una prueba de carácter teórico que consistirá en contestar por escrito, en el tiempo que fije el tribunal antes de su comienzo, a un cuestionario de preguntas tipo test con varias alternativas de respuesta, de las que solo una será válida, sobre la materia incluida en el temario. La prueba se puntuará con un máximo de 100 puntos y la superarán quienes obtengan, al menos, el 30 por ciento, es decir, 30 puntos.

Las solicitudes se pueden presentar en los registros municipales o por cualquier otro medio previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Además de la documentación pertinente, se deberá presentar justificante de haber abonado los 11 euros por concepto de pago de tasa por derechos de inscripción.