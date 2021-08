Vuelta al cole en las escuelas infantiles de Pamplona

La vuelta al cole sigue sin ser lo mismo, al menos éste año. Manteniendo las fechas tradicionales, este lunes ha comenzado el curso escolar en las escuelas infantiles municipales de Pamplona. Manda el protocolo y toca adaptarse a una nueva realidad que pasa por toda una serie de procedimientos con el objetivo de salvaguardar la seguridad tanto de los más pequeños como de los trabajadores de los diferentes centros de Iruña.

El Organismo Autónomo "Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona" está integrado por once escuelas que ofertan el ciclo educativo conocido como 0-3 años. Cada escuela está dividida en varios grupos por edades. Las escuelas están distribuidas en diferentes barrios de la ciudad, como Azpilagaña, Milagrosa-Arrosadia, Buztintxuri, Txantrea, Mendebaldea, Mendillorri, Rotxapea o San Juan. Las escuelas cuentan con cuatro modelos lingüísticos: castellano, euskera, castellano con actividades en ingles y euskera con actividades en ingles.

El curso comienza con las 756 plazas en jornada completa y 117 en media jornada cubiertas en su práctica totalidad, con 536 menores que acceden a ellas por primera vez y otros 569 en lista de espera.

Haz clic en la imagen para ver la galería de fotos:



Comienzo de curso hoy lunes en Hello Buztintxuri y Printzearen Harresi. Fotos: JAVIER BERGASA

Según los datos provisionales que se completarán esta semana, la demanda de las familias ha sido importante, con 1.197 solicitudes en 2021/2021, respecto a 605 peticiones en el curso anterior. Ese incremento de la demanda se aprecia en todos y cada uno de los centros de la red y para todas las modalidades después de que el Ayuntamiento acordara la gratuidad para las familias de la escolarización en todo el ciclo 0-3 años, fruto del pacto presupuestario alcanzado por Navarra Suma y PSN.

Las familias que hayan matriculado a sus menores en alguna de las 756 plazas de jornada completa sí deberán abonar el gasto por el servicio de comedor. Por modelos lingüísticos, las mayores listas de espera se concentran en las solicitudes de castellano y de castellano con inglés, que acumulan 513 de los 569 que se han quedado sin poder acceder a las escuelas, lo que supone el 90% de la lista de espera.

La lista de espera para escuelas con modelo lingüístico en euskera o euskera con inglés suma un total de 56 solicitudes. De los once centros con los que cuenta la red, el próximo curso no estará en funcionamiento el de Mendebaldea por obras de remodelación integral del centro, por lo que su alumnado se ha reubicado provisionalmente en otras escuelas.

MÁS UNIDADES EN CASTELLANO Este curso en la red habrá 88 unidades educativas: 66 en castellano o en castellano con actividades en inglés y ambas suponen el 75% del total y 22 en euskera o en euskera con actividades de inglés (25%). El euskera se ofertaba este curso por primera vez en dos barrios de Buztitxuri y Milagrosa y la demanda ha cubierto la propuesta municipal. El total de plazas con oferta en euskera para este curso es de 224. El inglés, por otra parte, se impartirá como complemento en la línea de aprendizaje de ciclo 0-3 en seis escuelas de la red, con un total de 385 plazas (101 de ellas en media jornada), que se reparten entre líneas de castellano y de euskera. Este curso tendrán actividades en inglés en sus líneas, tanto de castellano, como de euskera Printzearen Harresi (30 plazas) y Hello Buztintxuri (82 plazas). Mantendrán actividades en inglés en la línea de castellano Hello Egunsenti (58 plazas), Goiz Eder (48 plazas), Hello Azpilagaña (123 plazas), y José María Huarte (44 plazas en media jornada). Según los datos provisionales, hay lista de espera en todas las escuelas, salvo en José María Huarte y las dos con mayor número de familias en espera son, por este orden, Mendillorri y Donibane. Ambas ofrecían 120 plazas y tienen en espera a 148 y 120 menores, respectivamente.

Las 103 escuelas infantiles de 0-3 años han recibido un total de 4.237 solicitudes de admisión para el próximo curso, según datos del Departamento de Educación quien puntualiza que la cifra final podría variar en función de la matrícula y de las nuevas instancias que se presenten antes del comienzo de curso. Se trata de una cifra ligeramente superior a los 4.149 niños y niñas matriculados en 2020-21 si bien aún no se alcanzan las cifras de los dos cursos previos a la pandemia, cuando se inscribieron cerca de 4.500 menores.

En el resto de Navarra, aparte de Pamplona, la gratuidad tendrá que esperar. Sin embargo, el Departamento de Educación ha reducido las tarifas de escolarización entre un 75% y un 7,58%, según tramos de renta per cápita. La rebaja supone 15 euros menos al mes y las tasas de escolarización, sin comedor, oscilarán entre los 5 y los 183 euros al mes.

SIGNOS DE RECUPERACIÓN La inscripción, a juzgar por los datos provisionales de solicitudes facilitados por el Departamento de Educación, parece que va recuperándose después de que el pasado curso sufriera un cierto desplome debido a la pandemia. El número de instancias recibidas asciende a 4.237, lo que supone un 2% más de los 4.149 niños y niñas matriculados este curso. De ellos, 3.836 estaban inscritos en las escuelas infantiles de titularidad municipal y los 313 restantes en centros dependientes de Derechos Sociales.

Estos datos de inscripción ponen de manifiesto que el porcentaje de ocupación se encuentra por debajo del 70% ya que, según datos del último Informe del Sistema Educativo del Consejo Escolar de Navarra, las plazas ofertadas rondan las 6.400. Ahora bien, este mismo estudio pone de manifiesto las diferencias existentes según zonas, ya que en Pamplona la ocupación de las plazas se acerca al 95% mientras que en el Pirineo supera ligeramente el 50%.

A nivel estatal, la escolarización en 0-3 años presenta también perfiles muy dispares, con Madrid y la Comunidad Autónoma Vasca a la cabeza mientras que Canarias y Ceuta y Melilla tienen las tasas más bajas. En Navarra, el porcentaje de escolarización en el tramo 0-2 años es del 29,4%, diez puntos porcentuales menos que la media estatal. En la edad de 2 años sube al 46% si bien sigue por debajo del 61% de media.

AULAS DE 2 AÑOS Aparte del alumnado matriculado en el centenar de escuelas infantiles públicas, un total de 22 centros privados autorizados para impartir el 1º ciclo de Educación Infantil, de los cuales una docena son aulas en colegios privados concertados según datos del Departamento de Educación. En estas aulas se han atendido este pasado curso a 200 niños y niñas. En estos colegios, según indican estas mismas fuentes, pueden acceder además a niños y niñas de menor edad. En concreto, este curso que acaba de finalizar, han sido 75 los menores de 2 años. También disponen de esta oferta 13 de las 15 ikastolas de la Federación Navarra de Ikastolas, todas menos San Fermin y Baztan.

Los colegios concertados que tienen estas aulas de 2 años (algunos también aulas de 1 año) son Mater Dei, Santa Catalina, Liceo Monjardín, Calasanz-Escolapios, Hijas de Jesús, Miravalles-El Redín, Irabia-Izaga, Luis Amigó, La Milagrosa, Regina Pacis y Santa Ana. Ahora bien, tal y como puntualiza Educación, estos centros no tienen concierto para ofrecer este ciclo por lo que actúan como privados. También tiene autorización el colegio privado BritishSchoolofNavarra.

Por otra parte, de todos los centros privados de 0-3 años existentes en Navarra, tan sólo siete tienen la autorización del Departamento. Se trata de las escuelas Pinturela, Kids Garden, Maitagarri, Ciempiés, Minicole, San José y Txioka. El resto funcionan de forma alegal.