Labairu habla de "efecto imitación": "Hasta ahora no habíamos tenido un recibimiento tan violento"

El concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu, ha destacado la "violencia" con la que han sido recibidos esta noche los policías que han acudido al Casco Antiguo de Pamplona a disolver aglomeraciones y botellones y ha opinado que se asiste a un "efecto imitación" de situaciones que "no son botellones, sino vandalismo".

"Hasta ahora no habíamos tenido un recibimiento tan violento" ha reconocido el concejal en alusión a los incidentes ocurridos cuando la Policía Municipal ha acudido a desalojar varias zonas en las que se estaban produciendo aglomeraciones, con el resultado de ocho agentes heridos y once detenidos, si bien ha apuntado que dos no están relacionados con el lanzamiento de objetos a la policía.

Al respecto, en declaraciones a Efe, ha comentado que se está tramitando el atestado correspondiente que será trasladado al juzgado.

"El botellón, la acumulación de jóvenes en diferentes zonas de la ciudad es un tema que se estaba viviendo, incluso con el toque de queda, pero en este caso llama la atención la violencia, bastante más que otros fines de semana", ha sostenido, tras lo que ha apuntado que cree que hay "un efecto imitación", citando en ese sentido imágenes que se ven últimamente en otras ciudades y que son "realmente vandalismo, no botellones".

Hasta ahora, ha indicado, habían tirado algunos vasos y botellas, pero "tan organizado como esto no había habido y esperemos que no se repita", ha manifestado el concejal, quien ha asegurado que tratarán de evitar que imágenes como esas se produzcan en Pamplona.

Cuestionado sobre qué se le puede decir a los vecinos afectados directamente por estas situaciones, ha respondido que el del botellón es un tema "complicado", ya que no se produce solo en un punto de la ciudad, sino "en cuarenta diferentes" y los fines de semana contabilizan entre quince y veinte actuaciones en diferentes puntos.

La forma de hacerles frente es mediante la prevención, ha continuado, y con el toque de queda tenían "claro que la una era el punto final de todo, pero ahora sin el toque de queda lo tenemos más complicado para estar en todos los puntos", ha reconocido.

No obstante ha insistido en que tratarán de evitarlo y en ese sentido ha valorado la colaboración de la Policía Municipal con la Policía Foral y la Policía Nacional.