La Verguería: los gofres con forma de pene aterrizan en Pamplona

"La Verguería va a revolucionar Pamplona". Andrea Suárez avisa. Sus vergofres y chochofres para mojar, rellenar o empapar en licor aterrizan el día 20 en la calle Comedias nº 21 del Casco Viejo, en el local que ocupaba el Saint Wich. Será la quinta tienda en los diez meses que han pasado desde que este empresario y actor de cine porno gay, natural de Barcelona, inauguró establecimiento en Sitges. Sevilla, Mallorca y Zaragoza llegaron después, casi siempre acompañados de polémica y publicidad gratuita. Por ejemplo, cuando el Ayuntamiento de Sitges prohibió su escaparate por pornográfico.

Fachada de la Verguería, en la calle Comedias. Foto: A.R.

"Yo no busco esa polémica. Económicamente fastidia y he tenido que pagar multas o cambiar alguna fachada, pero a la vez da visibilidad y publicidad. Antes de salir en medios mi negocio igualmente funcionaba. Está de moda, soy la segunda empresa en Europa de repostería erótica con más tiendas; y no tengo competencia", defiende.

¿Por qué Pamplona?

Instalarse en una ciudad tradicional como Pamplona no le preocupa en absoluto. "También me decían que tuviera cuidado en Sevilla, que abrí en una calle por la que pasan 15 cofradías en Semana Santa. Eso no me echa para atrás. Es un negocio para todo el mundo, y no voy a estar pensando en si la gente me va a criticar o no. Al que no le guste que nos respete y que no venga, no pasa nada", dice.

El norte en general le gusta y Pamplona en particular "tiene encanto". También se refiere a los Sanfermines y al hecho de que sea una ciudad universitaria como reclamo en clave empresario. "Pienso que eso me favorece, aunque en la Verguería hay todo tipo de clientes y de todas las edades, desde adolescentes hasta gente más mayor con sus hijos, e incluso abuelas con sus nietos".



"¿Y hoy, qué te vas a comer?" Una Verguería Vip

La pregunta que encabeza el menú de la Verguería, por si había alguna duda, abunda en la propuesta provocadora y proclive al chiste: "¿Y hoy, qué te vas a comer?". Ofrece vergofres y chochofres, pasteles y piruletas con forma de pene, hot dogs, vergolos en verano y hasta peluches. "Tengo muchos productos que se adaptan a las necesidades de cada evento, fiesta o grupo".

En el caso de Pamplona, tendrá además menú. Porque la tienda cuenta con una particularidad. Es la primera Verguería Vip. "Very important Pamplona", matiza. En las demás Verguerías el local es solo para recoger, pero en la calle Comedias se puede comer dentro. También va a a innovar con el color; dorado y negro frente al rosa fucsia y negro de sus otros establecimientos. "Porque aparte de que es Vip, es un local muy rústico, con mucho ladrillo, y me pegaba más el dorado".

La inauguración, el día 20

La inauguración está prevista a las 16.00 horas del día 20, con vergofre o chochofre gratis para los 20 primeros clientes, "un pedazo de sorteo", y la drag queen lakemoi para amenizar la espera y controlar que se respetan la distancia de seguridad. El local contará con una pared permanente, a modo de photocall, con un peluche de gran tamaño y unas alas gigantes cuyas plumas, sorpresa, son penes. "Yo quiero que no solo venga la gente y se coma un producto de calidad, porque es de calidad y repiten por eso. Además quiero que la gente disfrute y pase un rato agradable con los amigos", finaliza Andrea.