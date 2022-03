Más inglés y menos euskera en la oferta de las escuelas infantiles de Pamplona

El Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles de Pamplona está elaborando un nuevo documento que concrete la línea pedagógica de las doce escuelas que componen la red municipal y en el que se prestará especial atención a la introducción de actividades en inglés. Al incluir una lengua extranjera en la línea pedagogía de las escuelas infantiles se pretende dotar de uniformidad a estas actividades y crear unas bases metodológicas comunes a todas las escuelas.

En la actualidad, en Pamplona existen doce escuelas municipales y en siete de ellas se ofrecen actividades en inglés. Las primeras arrancaron con la enseñanza de lenguas extranjeras hace ahora 18 años. En la actualidad los centros que ofertan actividades en inglés son Hello Azpilagaña, Hello Buztintxuri, Fuerte del Príncipe-Printzearen Harresi de la Milagrosa, Hello Egunseti de la Txantrea, Goiz Eder de Rochapea y José María Huarte de San Juan, a las que se ha unido ahora la escuela infantil de Lezkairu, que entrará en funcionamiento este próximo curso. En este último centro se previsto una oferta mixta, de castellano con inglés y euskera con inglés.

Ante la creciente demanda de enseñanza en idiomas, de cara al próximo curso más de la mitad de las plazas ofertadas contarán con actividades en inglés. En concreto, la oferta municipal incluye 555 plazas con actividades en inglés (lo que representa el 51,92%), de las que 426 son de castellano con inglés (el 38,85% del total) y 129 de euskera con inglés (el 12,07%). Ese incremento de la presencia esta lengua extranjera lleva aparejado, tal y como apuntan desde el Organismo de Escuelas Infantiles, un importante trabajo pedagógico, liderado por la dirección técnica del organismo, en colaboración con las direcciones de las escuelas y el personal educador, y con el asesoramiento externo de una profesional del CNAI, Centro Navarro de Aprendizaje de Idiomas.

El informe surgido de ese trabajo, y que será la base de la nueva propuesta pedagógica del inglés en las escuelas infantiles municipales, analiza, por un lado, el contexto normativo y los aspectos relacionados con el desarrollo neurológico de los menores, para después ahondar en las metodologías, materiales y propuestas educativas en torno a las actividades de inglés en las aulas de 0 a 3 años. En concreto, el informe se hace eco de las recomendaciones del Consejo Europeo, que ya en 2002 animaba a los Estados miembros de la Unión Europea a adoptar medidas encaminadas a fomentar el multilingüismo desde edades tempranas. Pero, además, recoge estudios sobre la mejora de las habilidades cognitivas como la creatividad y la resolución de problemas ante el uso continuado de más de una lengua.

Este documento de trabajo interno, que ahora se da a conocer, servirá para la elaboración de la nueva propuesta pedagógica del inglés, que regirá la enseñanza infantil en las escuelas municipales. En este sentido, la vicepresidenta del organismo autónomo y presidenta de la Comisión de Asuntos Ciudadanos, María Caballero, ha anunciado que se van a realizar unas actuaciones previas, después de que la semana pasada, en dicha comisión, se pusiera de manifiesto que se tenía conocimiento de este informe, sin haberlo requerido a la dirección del organismo. El objetivo de estas actuaciones será dilucidar si ha habido alguna responsabilidad y si habrá que iniciar un procedimiento por acceso indebido a un documento interno.

Estudio sociolingüístico previo

La decisión de reformular la línea pedagógica actual, aprobada en 2017, surge de la necesidad de ajustar la oferta educativa a la demanda generada en torno a la enseñanza de 0 a 3 años. En este sentido, el Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles encargó en abril de 2020 un estudio sociolingüístico, del que se desprende que un 70% de las familias encuestadas deseaban modelos educativos que incluyeran la atención en inglés. Asimismo, cerca de la mitad de las familias que optaban por el euskera como lengua vehicular querían contar también con actividades en inglés.

Estos resultados motivaron una reestructuración de la oferta educativa del ciclo 0-3, impulsando un modelo que propugnara la presencia de diferentes lenguas en un mismo centro. Para ello, y como novedad, se abrieron nuevas líneas de euskera con actividades en inglés en la escuela infantil Fuerte del Príncipe-Printzearen Harrasi y en Hello Buztintxuri. Este próximo curso, siguiendo esta línea de actuación, la escuela infantil de Lezkairu acogerá alumnado tanto en castellano como en euskera, ambos con actividades en inglés. En este sentido, desde el Organismo de Escuelas Infantiles recalcan que el objetivo es ajustar la oferta a la demanda efectiva de las familias, tanto en aspectos de convivencia como en la introducción del inglés a edades tempranas.