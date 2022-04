Los hoteles ya rozan el lleno para Sanfermines

Los hoteles de Pamplona se encuentran ya al 90% de sus reservas de cara a los próximos Sanfermines. La confirmación de que este año sí va a haber fiesta no ha hecho sino agitar más el nerviosismo del turista sanferminero, que está cerrando con rapidez sus fechas en Pamplona. Para el 6 de julio, hoteles como el Maisonnave ya están al 95%, y eso que, a día de hoy, quedan tres meses exactos para el día del Chupinazo.

Se avecinan buenos tiempos para el sector, o así por lo menos lo siente Sara Martínez, presidenta de la Asociación de Hoteles de Pamplona: "Si todo va bien y se cumplen nuestras expectativas, el día 6 rozaremos el 100% de ocupación y para el resto de días en torno al 90%". ¿Quién va a venir? Mexicanos, estadounidenses y nostálgicos sanfermineros de avanzada edad, que no perdonan haberse perdido dos años de fiestas. "Hay un grupo de estadounidenses jubilados que van a hacer un viaje por todo lo alto. Primero, Sanfermines, y después un crucero por los países nórdicos", explica Leire Alemán, directora del Hotel Maisonnave. En el Gran Hotel La Perla, esperan la llegada de los invitados "de un aniversario de boda pospuesto desde 2020", y "este año, por fin, van a poder celebrarlo con sus amigos en Sanfermines", añade Gonzalo Moreno.

Desde la Asociación de Hoteles de Pamplona, Martínez lo tiene claro: "Creemos que van a ser unos Sanfermines muy especiales" y el sector tiene grandes expectativas en las fiestas: "Necesitábamos volver a disfrutar e ilusionarnos y eso se ve reflejado en la respuesta que estamos teniendo de nuestros clientes". En estos momentos, "el día 6 estamos en torno al 80-90% y el los demás días entre el 50-80% dependiendo de hoteles".

Para la representante de los hoteles, no se espera que (a pesar del confinamiento actual en Shanghái) la pandemia pueda condicionar este verano. "Esperemos que no, y que ya, gracias a las vacunas, podamos vivir con cierta normalidad dentro de la prudencia". También mira a la guerra en Ucrania con cautela, y opina que "por supuesto que todo puede influir. La coyuntura que estamos viviendo no nos deja indiferentes a nadie, hay que ser prudentes y estar preparados para lo que puede pasar". ¿Puede ser éste el mejor año sanferminero para el sector? "Ojalá -dice Martínez- ¡Trabajaremos con entusiasmo para que así sea!", porque, "aunque nos va a costar mucho recuperarnos de dos años de pérdidas, la tendencia es buena y toquemos madera para que siga siendo así".

Leire Alemán, directora del Hotel Maisonnave, reconoce que la situación pospandemia ha influido y el turista sanferminero está reservando con tiempo: "Las ventas han estado abiertas todo el año, como siempre", pero "este 2022 hemos notado más previsión en las reservas y se han cogido con más antelación". Hay ganas de San Fermín y así se lo transmiten: "Los clientes de toda la vida tienen muchas granas de volver a venir a celebrar las fiestas, por lo que este año notamos más demanda".

El Maisonnave, ubicado en pleno corazón de la fiesta, cuenta ya con el 93% de las reservas para los días 6 y 7, y llegan al 95% en el caso del primer fin de semana. "Este año, por ejemplo, tenemos un grupo de personas de Estados Unidos que nos hicieron la reserva hace tiempo, desde el pasado mes de septiembre, son un grupo de jubilados que nos contaban que van a viajar 'por venganza'. Dicen que han perdido dos años de su vida sin poder viajar y han decidido hacer un viaje por todo lo alto que comienza en los Sanfermines y después continúa en un crucero en los países nórdicos. Porque, según dicen, a su edad perder dos años es mucho".

Sobre los precios, la directora del Maisonnave reconoce que "tenemos un precio medio un 12% superior a 2019", y detalla que los primeros días, como suele ocurrir, "son hasta 6 o 7 veces la del resto del año" y "los últimos días bajan". Este año llegan, como otros años, "muchos mexicanos a hacer La Pamplonada como llaman ellos. Son jóvenes que hacen un viaje por toda Europa y vienen a San Fermín. También, por supuesto, los clientes que repiten año tras año y tienen más ganas que nunca de celebrar la fiesta. Estos son tanto nacionales como de Estados Unidos y también franceses".

Pamplona celebra Sanfermines en un momento delicado, en el que si bien es cierto que la pandemia está superándose, "en cuanto a la guerra de Ucrania, sí que es posible que influya en la decisión de viaje a los turistas que vengan de fuera de Europa".

HOTEL LA PERLA: HABITACIONES DE 1.000 a 3.000 euros



El centenario Gran Hotel La Perla, uno de los más emblemáticos de Sanfermines, va notando ya el movimiento de turistas. "Muchísimo, incluso ya tenemos reservado el 50% del hotel para San Fermín 2023". Gonzalo Moreno explica que hay "mucha expectación, aunque también bastante incertidumbre. Muchos posibles huéspedes preguntan si se van a celebrar los Sanfermines, y cómo van a ser estas fiestas de 2022", pero una vez que el alcalde ha confirmado encierros y corridas de toros, "esto suponemos que será otro empujón para animar al turista extranjero". Cuentan ya con una "ocupación alta" para los primeros días, del 6 al 10 de julio, pero "esperamos llegar al 100% durante esos 4 días".

Después de dos años de suspensión, éste va a ser el momento. Por ejemplo, para esa pareja que va a celebrar un aniversario de boda "pospuesto desde 2020. Este año por fin van a poder celebrarlo con sus amigos en Pamplona durante los Sanfermines", indica Moreno, quien añade que "se han mantenido los precios para las reservas que se han ido arrastrando de años anteriores, y han subido un poco para las nuevas de este año". Las tarifas de este 5 estrellas oscilan, dependiendo del día y la habitación, entre los 1.000 y los 3.000 euros por noche.

Sara Martínez es también directora del Hotel El Toro, en la Comarca de Pamplona, cuyas reservas van de maravilla. "Para el día 6 , que es el día de máximas ocupaciones, ya tenemos el 90% cogido; los días 7 y 8, un 80%, y el resto de días un 60% de ocupación", dice, eso después de una Semana Santa que promete también ser un éxito, con el "85% ya reservado, y subiendo".

"Este año especialmente hay mucha expectación tras dos años sin poder vivir una fiesta tan especial", y las reservas siguen, y "a día de hoy siguen llegando las confirmaciones". En el hotel El Toro este San Fermín los precios van a ir desde los 120 euros a los 380.

El nuevo dos estrellas del Casco Viejo, el Hotel Ciudadela, se encuentra también al 80% de las reservas para los próximos Sanfermines, que para el establecimiento "serán los primeros". Eduardo Salvador, gerente del establecimiento, señala que "ya tenemos las ventas abiertas y se nota cierta cautela a la hora de reservar", pero no obstante, "los clientes preguntan mucho y están expectantes con los próximos Sanfermines", y añade que "estamos con buen ritmo, rondamos el 80%, pero todavía puede haber cancelaciones".

Se trata, por lo general, de clientes de México, Estados Unidos y otros venidos de todo el Estado. "Van a ser gente de mediana edad y jóvenes de México" ¿A cuánto estará el Ciudadela en San Fermín? Salvador explica que los precios oscilan entre los 600 y los 179 euros, depende de días. Por último, destaca que la guerra puede estar influyendo en el miedo de algún tipo de turista: "Creemos que la cautela con la que vemos a los clientes preguntar por las reservas y las políticas de cancelación es debido a la guerra", concluye.

El director del Hotel Tres Reyes, Víctor Sánchez, asegura que desde la noche del 5 hasta la noche del 14 de julio cuentan ya con el 85% del hotel reservado. "Hay que valorar que los clientes reservan con meses de antelación y suele haber anulaciones de última hora por problemas de agenda, porque no puedan viajar, etc. Nosotros marcamos como fecha límite de confirmación el 30 de abril y, de ahí en adelante, vendemos las habitaciones de peticiones de última hora", explica.

Sánchez añade que incluso hay clientes que el mismo 7 de julio de 2022 ya realizan su reserva para el 7 de julio del siguiente, "y tenemos reservas de San Fermín 2021 que fueron pasadas a San Fermín 2022".

El perfil de la clientela, explica, es "repetitivo. Los días 6 y 7 son los de mayor demanda de americanos, mexicanos, australianos€ Y entre semana suele ser mayoritariamente cliente nacional. Los 2 últimos días, en cambio, es cliente francés por el Día Nacional de Francia, que es festivo". Los precios son "muy similares a los de años anteriores". Para un estudio doble (dos personas) son 964,50 euros la noche, 3.858 para las noches del 6 al 10 de julio. En Booking las habitaciones oscilan entre los 330 euros para la noche del 6 al 7 de julio (individual) y los 550 para una doble del sábado 9 al domingo 10 (precios de Booking).

También en el Europa se reserva año a año, cada San Fermín, prácticamente en su totalidad. "Este año con más motivo después de dos años sin celebrarse las fiestas. Hay que tener en cuenta que es uno de los hoteles privilegiados de Pamplona por su emplazamiento con vistas al encierro en Estafeta y por su restaurante estrella Michelin, un referente", indica Koldo Balda, responsable de comunicación, que asume que sus reservas se efectúan directamente por tratarse de clientes habituales.

CLIENTES NACIONALES ENTRE SEMANA, EXTRANJEROS LOS PRIMEROS DÍAS



En el Hotel Yoldi, por otra parte, el porcentaje de ocupación ahora mismo es de un 72.7% del 6 al 10 de Julio y de un 68.2% del 10 al 14. Tal y como explican los responsables, ha sido a partir de febrero y marzo cuando más demanda de reserva han notado, "ya que parecía bastante claro que iban a realizarse las fiestas, aunque ya hubo clientes que reservaron en septiembre y octubre sin saber si habría San Fermín".

En cuanto al perfil, suelen ser la mayoría clientes nacionales (en torno al 60%), y el resto extranjeros. "Por parte nacional sobre todo son de Andalucía, Madrid y Cataluña. Extranjeros sobre todo son franceses, americanos y alemanes", avanzan, y explican que la mayoría de los clientes reservan directamente con el hotel, ya sea en la web o por teléfono, y un porcentaje algo menor lo hace a través de páginas web de reservas como Booking o Expedia. Aseguran que los precios "prácticamente no han variado respecto al último año que se realizaron las fiestas". Una habitación doble con cama de matrimonio en régimen de alojamiento para el fin de semana del 9 y 10 cuesta 490 euros.

En el Hotel NH Iruña Park cuentan ahora con un 67% ocupación, y asumen que ya desde enero de 2022 comenzó a subir la demanda. "Los días 6, 7 y 8 de julio hay más reservas de extranjeros resto días mayoritariamente turismo nacional, con consultas sobre entradas de toros o balcones para ver el encierro. Los precios, explica la jefa de recepción Elena Avizanda, "han variado un poco". El alojamiento con prepago online para una habitación estándar del 6 al 10 de julio es de 2.174,39 euros (543,60 por noche). Con desayuno asciende a 2.337 euros. La junior suite (con espacio para cuatro personas), tiene un precio de 2.278, 83 euros.