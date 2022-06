Festa-Los de Bronce reconoce a las mujeres que impulsaron la desaparición de las madrinas en Sanfermines

Desde 1941 y hasta 1979, los socios de los círculos taurinos de Pamplona y las Peñas eligieron a mujeres para, durante las fiestas, acompañar al delegado o presidente cuando éste era invitado a actos oficiales. Actos en los que se les exigía -a ellas- vestir de acuerdo con los cánones de la elegancia de la época: mantón y peineta. En ocasiones lucían vestidos camperos, tocadas con "elegantes sombreros". Lo que viene siendo una mujer florero en toda regla.

La 'madrina' en los Sanfermines, como recoge Blas Subiza en su libro 'La gran fiesta en la calle. Los Sanfermines del Siglo XX', es un rol que se remonta a los años 30 del pasado siglo y en un contexto muy concreto: las becerradas organizadas por la peña Los Irunshemes a beneficio de las colonias y cantinas escolares.

Entre 1940 y 1960, las madrinas solo podían asistir a las becerradas y participar en los bailes que organizaba cada peña. Tras la creación de la Comisión de Peñas (antecedente de la actual Federación de Peñas de Pamplona), y en algunas ocasiones, eran invitadas a las corridas de toros. En 1968 se instauró la elección de la 'Madrina de Honor', que era elegida entre las madrinas de cada peña. Su papel consistía en representar a todas las peñas en actos sociales, razón por la cual la presentación en público de las elegidas como madrinas de cada peña acabaría incorporándose a la agenda sanferminera.



Se convirtió prácticamente en un acto institucional, aunque desde algunos sectores feministas, obviamente, consiguió levantar ampollas por limitar la participación de la mujer en las fiestas a un papel tan reducido y absurdo en tiempos en los que las mujeres ni siquiera podían ser socias de las peñas, y no se les permitía participar en la mayoría de los espacios sanfermineros. Así que en 1978, y en un contexto tan complejo como las semanas previas a aquellos Sanfermines, un grupo de mujeres protagonizó en la Plaza de Toros, durante el festival organizado por las Peñas de Pamplona, un gesto que, sumado al trabajo realizado desde años atrás por colectivos feministas, provocó una profunda reflexión interna en el mundo de las Peñas, espacio entonces reservado, en la mayoría de los casos de forma exclusiva, para los hombres.

Como consecuencia de aquello, el cuestionamiento ciudadano sobre la figura de la 'madrina' recibió un impulso que resultó definitivo para su desaparición dos años después.



Reconocimiento a su labor



La Asociación FESTA-Los de Bronce ha otorgado el Premio Premio FESTA 2002 que reconoce el papel protagonista de las mujeres en los Sanfermines a:

Agurne BAQUER MARIN

Gemma LARRAINZAR RIDRUEJO

Maite LARRAINZAR RIDRUEJO

Mirenjo LARRAINZAR RIDRUEJO

Arrosa LARRAINZAR RIDRUEJO

Itzabel URBELTZ MARTOS

Las galardonadas en esta edición de FESTA-Los de Bronce protagonizaron, en junio de 1978, en la Plaza de Toros, un acto de reivindicación por la participación igualitaria en los Sanfermines, contras las agresiones sexistas y reclamando la supresión de las 'madrinas', figura que ritualizaba roles de género diferenciados con una carga simbólica que limitaba la integración de las mujeres en los espacios públicos festivos.

El desaparecido Pensamiento Navarro recogía así lo sucedido: "Con veinte minutos de retraso comenzó en la Plaza de Toros de nuestra ciudad el festival 'Bai Euskarari' organizado por Euskaltzaindia (Academia de la Lengua Vasca), 'Arturo Campion' y Peñas de Pamplona. [...] Ante 10.000 personas, según la organización, Iñaki Zabaleta, presentador y organizador, abrió el festival con el "tan debatido tema de las madrinas". [...] Un grupo de feministas con una pancarta con la inscripción: "No a las madrinas. Más participación. No a las agresiones en San Fermín" se oponía a la elección de madrinas".



Como ya es tradicional, la entrega de premios y el homenaje a las galardonadas tendrá lugar el próximo 11 de julio en un acto que se celebrará en el Palacio del Condestable -C/ Mayor, 2. Pamplona- a las 11:30 horas.

¿Qué es FESTA-Los de Bronce?

En 2015 por la SDR Los de Bronce pone en marcha FESTA con la misión de generar debate ciudadano sobre la igualdad en el uso del espacio público y el tiempo libre, uno de los ejes en el trabajo de prevención de las agresiones sexistas.

Tras el parón provocado por la suspensión de los Sanfermines 2020 y 2021, ésta de 2022 es la quinta edición del galardón con el que Los de Bronce reconoce la aportación de aquellas que han logrado que los Sanfermines sean más igualitarios.