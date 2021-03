Azagra demanda mejorar los accesos a la localidad con dos rotondas

Los miembros de la comisión de Cohesión Territorial del Parlamento de Navarra conocieron ayer de primera mano la problemática y el peligro de seguridad vial que existe en los accesos de Azagra en la NA-134, así como la demanda de dos rotondas que lleva años sobre la mesa al tratarse del único municipio del Eje del Ebro que no cuenta con variante.



Desde Navarra Suma, explicaba el alcalde Rubén Medrano, solicitaron esta sesión de trabajo para exponer su perspectiva así como la del resto de vecinos y, de hecho, a la reunión también asistieron Juan Virto, de Grupo Virto, Luis Miguel Sola, de Iberfruta, y Emilio Gurrea, en representación de los agricultores, un grupo, de acuerdo con Medrano, "que refleja a los sectores más perjudicados por los accesos a la localidad. La idea era demostrar que no es un capricho del alcalde de turno sino una necesidad real, que nos afecta a todos nosotros y a todos los que por ahí pasan".



Y es que en la entrada por San Adrián se encuentran situadas estas dos grandes empresas, además de otras de menor tamaño, que movilizan cientos de coches y camiones al día, cerca de 900 en hora punta. Todo ello sin olvidar que, como recalcaron, la actividad agraria gracias a los viñedos genera un importante tráfico de vehículos pesados.



El alcalde, que se valió de diapositivas para mostrar la problemática, explicaba que aunque en el año 2008 estuvo contemplada una variante, la falta de consenso y la escasez de recursos económicos hizo que el proyecto volviera al cajón. "Sabemos que una variante ahora es inviable por lo que no pedimos eso, sino una solución alternativa que arregle el problema que tenemos", apuntaba Medrano al tiempo que recordaba que también el Defensor del pueblo les apoya.



La petición

La idea sería hacer dos rotondas; una por la entrada de San Adrián puesto que por ahí existen tres desvíos que son el del monte, el camino viejo de entrada al municipio y la travesía, y otra en la salida hacia Milagro, que está la travesía y el acceso al nuevo polígono. En este segundo caso, destacaba el alcalde, el proyecto está hecho, autorizado y actualizado a falta tan solo de la partida económica (475.000 euros) para su licitación.



Por el contrario, en el caso del acceso desde San Adrián, aunque en su día valoraron diversas propuestas, no hay nada avanzado. De hecho, la idea ahora es solicitar una reunión con el consejero de Cohesión Territorial para tender puentes de colaboración y tratar de, al menos, lograr financiación para redactar este proyecto.



Estas rotondas, apunta Medrano, "mejorarían, por un lado, los accesos a la localidad y, por otro lado, obligarían a reducir la velocidad de los coches y camiones que por ahí circulan. Y es que ahora mismo, salvo tres pasos de cebra sobreelevados, no hay nada que obligue a reducir la velocidad y, al ser una recta tan larga, es casi inevitable correr".

De hecho, a diario pasan por la travesía cerca de 1.5 kilómetros y que a izquierda y derecha va dejando el polideportivo, campo de fútbol e incluso el IESO Reyno de Navarra, 5.8000 vehículos de los que 150 son camiones.



"Nosotros estamos dispuestos a colaborar aunque también nos parece que no es justo que tengamos que gastar parte de nuestro remanente, y que podríamos invertir en cosas que hacen falta en Azagra y que son competencia municipal, en estas rotondas. Sin embargo, y vista la situación y la necesidad de las mismas, podríamos hablar para llegar a un acuerdo", apuntaba Medrano que reconocía que, tras la sesión, "todos han coincidido y han entendido la necesidad que tenemos y el peligro real que existe pero, de momento, tendremos que esperar".



Valoraciones

Los parlamentarios valoraron la situación y Javier García, de Navarra Suma, aludió al compromiso electoral del PSN con la construcción de estas rotondas y les instó a hacerlas realidad ya que es "casi imposible plantear una variante como alternativa".



Nuria Medina, del PSN, admitió que la petición de Azagra es una necesidad por el tránsito de camiones y "un incumplimiento más del tercer plan de carreteras", y Pablo Azcona, de Geroa Bai, recordó que es una reivindicación de años atrás con "cierta mala suerte" porque se quedó sin construir cuando llegó la anterior crisis y "ahora los peajes en sombra son un corsé".



Desde EH Bildu, Adolfo Araiz incidió en que esta es una problemática ya conocida y subrayó que "de la necesidad no hay duda", mientras que Ainhoa Aznárez, de Podemos, comentó que Azagra se ha quedado fuera de toda actuación por la "falta de solvencia económica de Navarra debido al coste de los peajes en sombra".