Peralta destila literatura gracias al cuento de 'Matilda'

¿Quién no ha leído, visto u oído hablar de Matilda, esa lectora empedernida de cinco años, sensible, inteligente y con poderes extraños y maravillosos? Creada por Roal Dahl, el colegio Juan Bautista Irurzun de Peralta sumergió a toda la localidad en esta historia gracias a numerosas actividades que no pasaron desapercibidas.



Y es que, tal y como explica Charo Ramos, maestra y bibliotecaria escolar, el centro está inmerso en un proyecto de bibliotecas inclusivas y cada mes trabajan a fondo un tema; en abril, y con motivo del Día del Libro, despliegan todo el potencial.



Por eso, cuenta, este año decidieron centrar todas las actividades en torno a la figura de Roal Dahl y, en particular, al cuento de Matilda, aunque también hubo espacio, por ejemplo, para Charlie y la fábrica de chocolate. "Normalmente salimos a la calle, organizamos eventos en los que las familias, los vecinos y todo el que quiera puede participar, pero este año hemos tenido que cambiar el planteamiento".



Para ello, insiste Ramos, los 556 estudiantes de Educación Infantil y Primaria trabajaron durante varias semanas, tanto en castellano, como en euskera, inglés y francés la obra, cada uno a su manera y conforme su edad. Realizaron actividades como, por ejemplo, comparar mediante fichas el libro con la película, analizar escenas, e incluso hubo quienes construyeron de forma manual un libro secreto y quienes hicieron los sombreros de Roal Dahl. También propusieron hacer crucigramas, sopas de letras, etc.



Decorando escaparates

Una de las actividades que más éxito tuvo fue la de escribir frases de Matilda en los escaparates de la localidad, en un total de 35, una iniciativa que lleno las calles de literatura. A cada clase, explica Charo, le asignaron una frase y un establecimiento y los alumnos de 5 años en adelante escribieron la suya con un rotulador en las cristaleras mientras que los txikis de 3 y 4 años la plasmaron en un papel y lo llevaron al comercio.



"Ha habido que modificar muchas actividades yendo más hacia un cariz digital, pero con esta acción estuvieron encantados, todo les gusta y a todo le sacan chispas ahora. Y es que, como no hay excursiones ni actividades comunes, estaban contentísimos de poder salir".

De acuerdo con Marta Sayés, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Peralta, "cuando nos lo propusieron nos prestamos muy gustosamente a colaborar con ellos porque estamos deseando de hacer cualquier actividad que anime, que de visibilidad y que dinamice el pueblo".

Otros actos

Estos días han decorado todo el colegio con libros gigantes por los pasillos por lo que, aquellos que han querido sumergirse en algún fragmento del cuento, han tenido que tumbarse para disfrutar de un momento de lectura. Por último, los txikis disfrutaron de un teatro en el patio por clases con el que cerraron este mes literario.