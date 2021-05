Ponencia de Paco Etxeberria este viernes en Lodosa

LOIU, Lodosa Organización de Independientes Unidos, ha puesto en marcha un año más el ciclo de charlas ¿Te interesa? Se trata de una actividad que edición tras edición aborda temas de actualidad y que, en esta ocasión, acercará hasta la localidad ribera a Paco Etxeberria, médico y antropólogo forense para hablar sobre Memoria histórica y exhumaciones en Navarra.

Y es que desde el año 2000 Etxeberria ha participado activamente en la exhumación de fosas de personas asesinadas y desaparecidas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista.

La sesión, informaban desde la organización, tendrá lugar en el auditorio de la casa de cultura de la localidad a partir de las 19.30 horas y la entrada, insistían, será libre hasta completar el aforo permitido en la actualidad. La sala, como viene siendo habitual, contará con todas las garantías sanitarias.

Ya son, tal y como recuerdan, 14 ediciones desde que LOIU pusiese en marcha estas jornadas por las que ya han pasado, entre otros, Uxue Barkos, Joseba Eceolaza, José Antonio Beloqui, Miguel Laparra o Mikel Aranburu.

Además, en otras ocasiones desde LOIU han apostado por dar respuesta a las inquietudes de ámbito local y, los propios concejales fueron los que área por área explicaron los proyectos en marcha en la localidad.

De momento para este año, finalizan desde esta agrupación, no han cerrado más charlas pero, sin embargo, no quiere decir que no las vaya a haber sino que van a ir programando y anunciándolas en función de la evolución epidemiológica.