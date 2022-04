La juventud mueve Falces

Con el objetivo de dinamizar el municipio y, sobre todo, de movilizar a los vecinos, un grupo de jóvenes ha decidido coger las riendas y hacer de Falces un lugar más atractivo. Para ello han cerrado cuatro interesantes actividades que tendrán lugar en Semana Santa y a las que animan a todos a participar.



Tras realizar el curso de pre monitor de tiempo libre en diciembre organizado por el Instituto Navarro de Juventud, explican, el último día mantuvieron una reunión con representantes del Ayuntamiento y del Ejecutivo foral y allí les animaron a impulsar actividades con las que involucrar a los falcesinos; juegos cooperativos o similares que ayudaran a hacer de la localidad un lugar más interesante al tiempo que ponían freno a la despoblación.



Ana Iribarren, César Garrido, Rubén Garde, Bárbara Gascón, Karla Tainta, Irati Eguizábal, Lorea Gurrea, Iraia Luzuriaga, Laura Mendaza y Jorge Goñi son los jóvenes de entre 14 y 16 años que se han lanzado, de forma totalmente altruista, a 'Mover Falces'. Y es que desde txikis, afirman, en el colegio les han inculcado la importancia "de trabajar por y para el pueblo y queríamos reactivar la vida aquí con actividades en las que pudieran participar todos los vecinos independientemente de sus edades".



Las cuatro actividades

Quizás, creen Ana y César, "los que peor lo tienen son las personas mayores de la residencia" y, por este motivo, la primera de las citas que han organizado tendrá lugar el día 19: 'Fusión de generaciones'.

La idea es que los más pequeños del municipio , acompañados por sus familiares,, cantar o jugar. "Es importante compartir cosas con los más mayores; sus historias no pueden caer en el olvido, son un importantísimo. Esperamos que se una actividad en la que se cuenten los unos a los otros sus anécdotas y en la que los residentes se sientan escuchados, queridos e importantes"., seráSe trata de un evento conpara el que aprovecharán la figura de Pedro Iturralde. A modo de, los participantes tendrán que contestar a preguntas, tanto de la propia localidad como del saxofonista falcesino, que les conducirán por los sitios más emblemáticos del municipio. Esta actividad, que arrancará a las 17.00 horas, se realizará en grupos de entre 6 y 8 personas y está recomendada para mayores de 11 años.. Enmarcado bajo el lema, se trata de unaque hay por el casco urbano. Saliendo desde la plaza a las 11.00 horas, los vecinos limpiarán la suciedad que aparezca a su paso. "Es una actividady una forma divertida de dejar bien nuestro entorno".Y por último,; aunque más enfocadas a la juventud, cualquiera podrá participar. Durante las dos jornadas, y aprovechando las instalaciones que tienen, organizarány ese mismo día está previsto que los organizadores entreguen algún premio y detalle a los participantes en las actividades que, comentan, saldrán de los comercios locales.

Y como colofón, y aunque aún lo están terminando de hilar, quieren cerrar alguna actividad más lúdico festiva.



Para todas las actividades, recuerdan los jóvenes, será necesario inscribirse antes del día 10 a través del correo moviendofalces@gmail.com.



Ilusión y ganas

Las expectativas, aunque al principio Ana explica que era un poco más pesimista, "ahora creo que va a salir todo muy bien y que la gente va a participar. Estamos viendo cómo ya se están apuntando en las diferentes actividades y eso nos motiva".



"Por ilusión y ganas no va a ser", insiste César, "esperamos que salga lo mejor posible aunque seguro que, siendo la primera vez, habrá cosas mejorables".



De hecho, no descartan volver a organizar alguna otra actividad porque "aunque te quita tiempo, es algo con lo que nos los pasamos bien. Además, es una forma de romper un poco esa tendencia que últimamente tacha a la juventud de no hacer nada; es una manera de complementar las cosas que organizan desde el Ayuntamiento", exponen Ana y César al tiempo que agradecen la ayuda de los ediles David Tejada y Francisco Soto ya que, reconocen, "aunque hemos tenido mucha ayuda es cierto que nos ha sorprendido que los trámites burocráticos fueran tantos y tan costosos".

"Sí que faltan actividades atractivas en el municipio y por eso es importante que haya gente dispuesta a organizarlas: es necesario que en un pueblo haya movimiento. En unos años somos nosotros los que nos vamos a ir a estudiar fuera y nos gustaría que al volver los fines de semana y en vacaciones se celebrasen eventos".