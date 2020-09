El CIP FP de Lumbier echa a andar el nuevo curso al aire libre y casi completo

El tiempo acompañaba y las circunstancias propiciaron que el Centro Integrado Polictécnico CIP de Lumbier dispensara el viernes a su nuevo alumnado un recibimiento sin precedentes. Fue en la pista de tenis, al aire libre, donde el equipo directivo inició la tradicional jornada de acogida del curso 2020-20121, con las medidas de seguridad establecidas por el departamento de Educación.

"Nos pareció la manera más adecuada dadas las circunstancias, al aire libre con toda la amplitud porque además, carecemos de un espacio cerrado con la superficie requerida por las medidas del momento. La alternativa era hacer la acogida en dos turnos, o videoconferencia desde los despachos", explicaba Carlos Chavarren, jefe de estudios del centro.

El profesorado adelantó su entrada para poder recibir al alumnado en esta pista polideportiva exterior. Según el protocolo, este llegó en autobús de manera escalonada, con una diferencia de cinco minutos, procedente de Pamplona, Aoiz y Sangüesa, así como en coches particulares.

De este modo, a las 8.40 el nuevo curso echaba a andar con 231 matrículas, 110 de ellas nuevas, de primer curso. Fueron estas las que gozaron del novedoso recibimiento, mientras que los segundos cursos acudieron a las aulas con sus tutores.

NOVEDADES. La novedad destacada de este curso es la ampliación de la oferta educativa del centro, prácticamente completo, con la formación on line del Ciclo Formativo de Grado Superior-Enseñanza y Animación Sociodeportiva (castellano). La nueva propuesta completa la oferta total formada, además de por esta especialidad presencial y en euskera, por las otras familias profesionales: Mantenimiento y Mecanizado (grado medio y superior) que cuenta aún con alguna plaza disponible; Hostelería, (FP básica). "Esta nueva oferta on line en castellano es la misma que se imparte en el ciclo formativo presencial de grado superior de las Actividades Físico Deportivas en euskera", puntualiza el jefe de estudios.

La preinscripción para esta nuevo curso on line está abierta hasta este viernes 11 de septiembre. El ratio en esta modalidad es de 40 matrículas.

Chavarren añade que fue en el mes de julio cuando Educación sondeó al centro por la posibilidad de impartirlo. Sostiene asimismo que la pandemia ha ayudado a extender la nueva modalidad on line. " Está muy demandada por las circunstancias y porque viene bien para poder seguir formándose" con el ritmo de vida actual". En este sentido, el Gobierno de Navarra ofrece acreditarse para poder impartir formación no presencial con el perfil adecuado.

MEDIOS Y EXPECTATIVAS La formación on line, apunta Chavarren, requiere preparación y un material especial, del que prácticamente carecían en marzo cuando el coronavirus cerró las aulas. "A pesar de ello, sacamos el curso adelante, gracias al esfuerzo que hizo el profesorado que se apañó con lo que había", subraya.

Desde marzo, no había regresado el alumnado, y por eso, el viernes fue un inicio con especial reencuentro y con mascarillas. Tendrán que llevarla puesta, y recambio en la mochila (si son de cuatro horas de duración porque el horario lectivo se extiende hasta las 14.40). Educación ha provisto al profesorado de ellas., no así de aumento de plantilla. "Estamos tranquilos, pero con respeto. No queremos volver a cerrar el centro. Creemos que la formación presencial es la que garantiza la educación en valores", expresa Chavarren al tiempo que mantiene su confianza en poder desarrollar las actividades y cumplir con los programas de Erasmus.