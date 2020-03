Alejandro Toquero asegura que la situación del Reina Sofía "está controlada"

tudela – Apelando a que Tudela saldrá de esta situación porque "los tudelanos estamos hechos de otra pasta", el alcalde Alejandro Toquero dio ayer una rueda de prensa, a través de facebook, en la que no ofreció datos concretos, más allá de señalar que en el Hospital Reina Sofía de Tudela "la situación está controlada", tal y como le ha informado la directora del centro Ana Beamonte "con quien tengo contacto directo todos los días". En este sentido señaló que "les hemos ofrecido todos los recursos que tenemos encima de la mesa, el albergue y los distintos hoteles que se han puesto a nuestra disposición, por si hiciera falta no solo para enfermos sino también para el cuerpo médico". Los hoteles que se han ofrecido al Ayuntamiento, según indicó Toquero han sido el hotel AC y el hotel Villa de Castejón situado en la N-232, lo que significa alrededor de unas 150 camas, uniendo el albergue.

los militares Toquero no acertó a explicar cuál iba a ser la función concreta de los militares que ayer volvieron a Tudela ni tampoco las labores que realizaron el pasado domingo. Pese a que la pregunta del periodista fue "¿qué acciones concretas hizo el Ejército el pasado domingo y qué va a hacer hoy -por ayer-?" su contestación fue "no tenemos que ver trajes ni vestimentas. El Ejército se ha ofrecido a echarnos una mano. Toda ayuda es bienvenida" y añadió que "hoy está dando vueltas por la ciudad y así la gente se siente más segura". Hay que recordar que ya el pasado domingo una treintena de militares (un Batallón) procedentes del Regimiento América 66, Brigada Aragón de Aizoain. El primer edil también indicó que todavía no le había contestado la delegación de Gobierno sobre la posibilidad de que se queden en la ciudad de forma continua mientras dure la situación de alarma.

En su intervención recordó que el Consistorio ha acordado retrasar la el cobro de impuestos y tasas que depende del Ayuntamiento, y sentenció que "hasta verano no se pagará ningún impuesto ni ninguna tasa".

Toquero apeló a la historia de la ciudad para asegurar a los vecinos que "saldremos de esta" porque "los tudelanos estamos hechos de otra pasta". En su discurso recordó que "Tudela ha vivido tiempos convulsos. Ha sufrido pestes, guerras, la han invadido, asediado, destruido y reconquistado. Ha sufrido crisis como nadie, pero siempre se ha levantado porque los tudelanos estamos hechos de otra pasta. No nos rendimos, cuando nos unimos somos únicos e invencibles. Saldremos fortalecidos y valorando lo que importa. Somos un pueblo solidario y con determinación".

El alcalde tampoco contestó a por qué no ha suspendido las ceremonias del Ángel y el Volatín, cuando la Semana Santa sí está cancelada, argumentando que están valorando aún todas las opciones. Señaló que "es una decisión dura, aplazar el Volatín y la Bajada del Ángel pero no vamos a adelantarnos. A ver cómo evolucionan los acontecimientos. Encima de la mesa están todas las posibilidades y todas las variables".

detalles

Desinfección de calles. Ayer Tudela, como han hecho ya numerosas localidades navarras pese a que no está comprobada su eficacia, volvió a a desinfectar sus calles con la ayuda de cinco tractores que conducen y han cedido agricultores del sindicato UAGN. Ayer fueron más de 6.000 litros de hipoclorito disuelto. "Gracias porque los agricultores nunca nos fallan".

Fiestas de la Verdura. La siguiente celebración que está en duda son las Fiestas de la Verdura, del 17 de abril al 3 de mayo. Vista la decisión de Corella con las Fiestas de la Virgen del Villar, podría ser la siguiente en aplazarse.

la frase

alejandro toquero "tudela siempre se ha levantado porque estamos hechos de otra pasta, Cuando nos unimos somos invencibles"

la cifra

170

Son las denuncias que ha ido poniendo la Policía Municipal de Tudela desde que se inició la declaración de situación de alarma.

Multas

Sanciones

Día 1716

Día 1826

Día 1910

Día 2029

Día 2152

Día 2223

Día 2314