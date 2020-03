Salud reorganiza las zonas básicas de la Ribera y centraliza servicios

tudela – El departamento de Salud del Gobierno de Navarra, a través del Área de Salud de Tudela, ha decidido reorganizar las distintas zonas sanitarias de la Ribera para "evitar posibles contagios", reduciendo el movimiento de pacientes y posibles salidas y contactos. De esta manera se retiran ciertas atenciones que pasarán a centralizarse en una localidad. La medida entró en vigor ayer en algunos municipios y en otros hoy y se mantendrá hasta el final del estado de alarma. Afecta a las cuatro zonas básicas al margen de Tudela: Buñuel, Valtierra-Cadreita, Cascante, Cintruénigo y Corella.

Para justificar los desplazamientos habrá que pedir el papel una vez concluida la consulta a los administrativos que expedirá un documento en el que se justifique la visita.

zona de buñuel El equipo sanitario que atiende Buñuel, Cabanillas, Cortes, Fustiñana y Ribaforada ha reorganizado el servicio por lo que la atención a adultos se centralizará en las poblaciones de Buñuel y Fustiñana. En el Centro de Salud de Buñuel se atenderán a los vecinos de Cortes y Ribaforada y en Fustiñana a los de Cabanillas. Por otra parte, Pediatría se centraliza para los 5 pueblos en Ribaforada. El servicio de enfermería permanecerá en todos los centros por igual manteniendo el horario habitual de 8.00 a 15.00. En el caso de que se necesitara ser atendido por el personal, habrá que llamar al centro de 8.00 a 15.00 horas y uno de los médicos le atenderá telefónicamente y valorará, si fuera necesaria, una visita presencial. Si es a partir de las 15.00 deberá llamar al 112.

zona de valtierra-cadreita Con respecto a la zona Valtierra-Cadreita, Villafranca y Milagro están coordinados en Milagro, mientras que Arguedas, Cadreita y Valtierra lo hacen en Valtierra. Para ellos la medida entra hoy en vigor y el Ayuntamiento de Villafranca hizo ayer constar en su web que "estos cambios nos han venido impuestos desde el área de Salud de Tudela".

En esta zona se montan tres equipos, con médicos y enfermeras cada uno, que estarán en Milagro. Uno especializado en COVID-19, otro en el resto de patologías y el tercero dedicado a las residencias de ancianos. Los vecinos deben llamar al teléfono del consultorio y desde allí derivarán al equipo correspondiente. El médico indicará qué hacer y en el caso de ser necesario ir al consultorio, Villafranca y Milagro irán a Milagro y Arguedas, Cadreita y Valtierra a Valtierra. En los consultorios se queda el administrativo y una enfermera para cuestiones de curas diarias ya que solo se atienden a llamadas de teléfono y para el resto estará cerrado. Por otra parte, las consultas de Pediatría se centralizan para los 5 pueblos en Cadreita, llamando al 948 836 111.

Cintruénigo y corella En el caso de las otras dos zonas restantes, Corella y Cintruénigo serán quienes acojan los servicios centralizados. Así Corella tendrá los servicios médicos para Corella y Castejón, mientras que en este segundo municipio se quedará una enfermera y una administrativa, manteniendo el servicio de atención a domicilio con un médico y una enfermera que atenderán también la residencia de ancianos y el equipo de urgencias 24 horas. Los cambios serán de la misma forma entre Cintruénigo y Fitero.

zona de cascante Como ya informara ayer este periódico, en el caso de la zona básica de Cascante, "en base a criterios organizativos como consecuencia de la pandemia de coronavirus", la atención sanitaria de Ablitas, Cascante, Monteagudo, Tulebras, Barillas y Murchante también se ha reorganizado en una nueva forma de atención desde ayer. Los médicos de los 4 pueblos atenderán desde el centro de Salud de Cascante, con lo que ninguno tendrá medico presencial en su propio municipio.

Así, se seguirá atendiendo de manera telefónica como hasta ahora y se mantiene la forma de actuar, es decir, el paciente llamará a su centro y éste le derivará al de Cascante. Allí le atenderá el médico que se encuentre. En el caso de que el médico considere que ha de ver al paciente de forma presencial, se desplazará el paciente a Cascante o se trasladará el propio médico al domicilio del paciente si lo considera necesario. Desde este centro recordaban la necesidad de "no salir de casa si no es estrictamente necesario y no acudir de forma presencial al Centro de Salud, a no ser que el médico lo requiera".