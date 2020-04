Cambios en la limpieza de Tudela por el COVID-19

tudela – Desde que comenzó la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, el Ayuntamiento de Tudela ha adoptado diversas medidas en el ámbito de la limpieza y desinfección viaria. Desde la última semana de marzo, el servicio municipal de limpieza viaria se ha reorganizado para atender a la nueva realidad de crisis sanitaria.

El principal cambio ha consistido en sustituir los servicios de barrido mecánico por servicios de baldeo mecánico y baldeo mecánico mixto, es decir barrido húmedo, siguiendo así las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Sanidad. Este cambio, según señaló el Consistorio, "ha sido posible, ya que como consecuencia de las medidas de confinamiento y de limitación de la movilidad, se ha producido un descenso considerable en la presencia de residuos sólidos que barrer en las calles, paseos y avenidas de la ciudad, según ha podido constatar el Ayuntamiento de Tudela".

De esta manera, los tres servicios de barrido mecánico que se realizan de lunes a viernes y el que se realiza los sábados y festivos, se han sustituido por dos servicios de baldeo mixto empleando un camión cisterna y un camión cuba, y otro servicio de baldeo de aceras con máquina baldeadora, para lo que ha sido necesario que la empresa adjudicataria del servicio – Cespa– haya incorporado nueva maquinaria.

El baldeo produce un arrastre del virus con el agua que junto con el producto empleado, detergente tensioactivo, se consigue un arrastre más eficiente, tal y como recomiendan las autoridades sanitarias. Además, dos empleados del servicio realizan una desinfección con hipoclorito sódico mediante su aplicación con mochilas pulverizadoras, especialmente recomendada por las autoridades sanitarias en espacios más sensibles como son los próximos a centros de salud, supermercados o centros de distribución de alimentos.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Tudela ha establecido por primera vez un protocolo para analizar la previsión meteorológica diaria y así establecer el porcentaje de servicios de baldeo y de barrido mecánico dependiendo de la pluviometría de la jornada. Con ello se pretende que los servicios de limpieza sean lo más eficientes posibles y no se vean afectadas jornadas de lluvias copiosas o abundantes.

Finalmente, el Consistorio ha destacado que el coste añadido de todas las medidas extraordinarias adoptadas hasta el momento en este ámbito, son asumidas por la empresa adjudicataria Cespa, y no ha supuesto coste alguno para las arcas municipales. "No obstante, se seguirán analizando y adoptando todas las medidas necesarias en la lucha contra el COVID-19, para lo que no se escatimará ni en esfuerzos ni en recursos". Foto:

en corto

Otras limpiezas. Al margen de los servicios de limpieza y desinfección que está realizando la empresa Cespa en las calles de Tudela, también se han diversos trabajos en este mismo sentido por Protección Civil, la UME (ambos en edificios) y agricultores del sindicato agrario UAGN. Éste último han empleado su propia maquinaria para desinfectar calles.