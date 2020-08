El programa Kultur llevó a Corella al grupo Nuvolution

corella – El parque de María Teresa de la localidad de Corella acogió la semana pasada la actuación del grupo Nuvolution, dentro de las que están programadas por toda la geografía navarra en el programa Kultur del Gobierno de Navarra. Precisamente este año 2020 Kultur cumple su 25 edición.

Durante dos horas los asistentes pudieron disfrutar del concierto de los seis componentes de Nuvolution. En su actuación ofrecieron canciones de los dos discos que tienen ya en el mercado titulados Beyond The Unexpected y Out of Place. Debido a la pandemia de covid-19 la actuación tuvo limitado el aforo de personas que podían asistir a la cita musical en el parque de Maria Teresa. Las sillas estaban distantes unas de otras cumpliendo con las medidas de distancia de seguridad exigidas y, al mismo tiempo, quienes asistieron tuvieron que aplicarse el gel hidroalcoholico antes de acceder al lugar del concierto, junto con la obligación de llevar puesta la mascarilla.

la formación El grupo Nuvolution está compuesto por seis músicos: Txema Cabria (teclados y voz), Ignacio Casatejada (Guitarra), Fatima Jiménez (flauta travesera), Belen Zanetti (violín), Guillermo Soloaga (Bajo) y Guillermo Manzanares (batería).

La formación nació a finales del año 2016, pero solo un año después, a finales de 2017, ya presentaron su primer disco Beyond The Unexpected. Su segundo trabajo, titulado Out Of Place, lo estrenaron en Madrid antes de que comenzara las restricciones y el confinamiento por la covid-19, por lo que solo pudieron ofrecer tres o cuatro conciertos antes del confinamiento. Para Nuvolution, la actuación realizada en Corella, ha sido el primer concierto que ofrecen tras el parón provocado obligado de los meses pasados.

Nuvolution ha recibido varios premios en Estados Unidos, y aclamaciones de la crítica internacional, siendo el primer grupo español en ganar el premio American Songwriting Awards. Asimismo han conseguido cuatro nominaciones seguidas a los premios Hollywood Music in Media Awards que es uno de los premios mas importantes de la música en Estados Unidos y que para califican como "la antesala de los Grammy".

El compositor del grupo, Txema Cabria, definió el estilo de Nuvolution como "World fusion porque hacemos fusión con varias cosas, aunque están muy engarzados en la música etnica occidental, celta y demás, también damos a nuestras conmposiciones toques de soul, funk, temas hindúes...". Cabria suele componer de manera bastante libre y "lo que me pide el cuerpo por los muchos años de experiencia acumulada". El grupo se mostró muy agradecido ya que este ha sido el único concierto que han dado tras el confinamiento.