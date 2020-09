La instalación de una gasolinera pone en guardia a 250 vecinos

La instalación de una gasolinera en la calle Alhemas de Tudela junto a un parque infantil y encajado en medio de una zona residencial, ha puesto en alerta a más de 250 vecinos que desde hace algo más de una semana se movilizan para tratar de detener el proyecto. La gasolinera cuenta con un informe negativo de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Tudela basado no solo en la cercanía de numerosas viviendas, está rodeada por todas partes menos por el lado del parque infantil, sino también en la imposibilidad del giro de los vehículos en una calle donde para que pasen dos coches uno se ha de detener.

Los vecinos, que ya han mantenido varias reuniones entre ellos, tuvieron una reunión con el Consistorio el pasado jueves que les mostró su preocupación por el tema, si bien al llegar a casa vieron cómo había un grupo de ingenieros con un camión de carburante para tratar de realizar un informe que puede refutar el de la Policía. Un camión que, según el Consistorio, no tenía autorización para estar en ese lugar de la ciudad.

Los vecinos ayer mostraron su temor porque aunque "el Ayuntamiento nos ha recibido muy cordialmente y diligentemente en cuanto nos hemos puesto en contacto con ellos, claro, nos saltan todas las alarmas, porque el Ayuntamiento nos dejó claro desde el primer momento que si el proyecto cumple con la legalidad, a ellos no les va a quedar más remedio que autorizarlo".

En este sentido, el concejal de Urbanismo, Zeus Pérez, señaló ayer que "se está tramitando la licencia y de momento no tiene informe favorable". Pérez no quiso afirmar con rotundidad si el Consistorio tiene capacidad o no para detener el proyecto. "Lo estamos estudiando jurídicamente porque estamos en un momento de revisión del plan y creemos que este tipo de instalaciones puede que no den respuesta a lo que en los próximos años demanda la ciudad".

El concejal hizo hincapié en varias ocasiones en que "es un acto reglado y, de momento, no tiene un informe favorable. Lo que puedo decir es que el Ayuntamiento coincide con los vecinos en su sensibilidad con este tema. Tenemos la misma sensibilidad que ellos pero estamos obligados a acatar la ley".

Desde los vecinos destacaron el buen trato que han recibido del Consistorio, pese a que se mostraron contrariados por el hecho de que el proyecto se hizo público el 30 de marzo, en medio del confinamiento. "¿Alguien puede pensar que el 30 de marzo podíamos alegar o enterarnos de algo?", preguntaron y añadieron que "si no es porque hay un informe contrario de la Policía Municipal que ha prolongado el plazo, no hubiéramos tenido plazo para alegar".

En este sentido, recalcaron que "no tenemos mas que unos informes de Policía Municipal, que no tenemos, y la buenísima disposición del Ayuntamiento, pero desde el primer día nos dijeron que si la empresa encuentra la manera de sortear el informe negativo no tendremos más que hacer porque se ajusta a los usos que tiene la parcela".