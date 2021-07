Las 'no fiestas' llegan con polémica a Tudela

tudela – La polémica suscitada con respecto a la reacción del alcalde de Tudela, Alejandro Toquero por la imposición del toque de queda justo antes del comienzo de las no fiestas de Tudela va a ser el punto central de esta semana que, pese a no ser fiestas está plagado de conciertos y eventos. Toquero, a través de una nota, apuntó hacia el Gobierno de Navarra acusándolo de arbitrariedad, al poner en marcha esta medida ahora y no en los no Sanfermines. "Para el Gobierno de Navarra, la alta incidencia del Covid en la Comunidad Foral se soluciona con un toque de queda en Tudela entre el 24 y el 28 de julio. No voy a decir públicamente todo lo que pienso y siento en este momento porque ya se lo he trasladado al vicepresidente. Creo que los tudelanos son lo suficientemente inteligentes para ver la jugada y el trato que este Gobierno de Navarra tiene hacia Tudela. No quiero perder las formas ni que aprovechen para volver a acusarme de confrontar. No hay derecho". Chivite no quiso entrar ayer en polémicas ante este comunicado, que sentó muy mal en el Gobierno de Navarra, y recordó que localidades como Puente la Reina, Elizondo o San Adrián. "Hemos visto lo que ha pasado en algunos municipios durante las no fiestas, solo pedimos responsabilidad".

Podemos, Izquierda Unida y Batzarre consideran que el alcalde de Tudela es un "irresponsable populista" al criticar el toque de queda planteado por el Gobierno de Navarra en localidades de muy alto riesgo de covid-19 durante festivos, fines de semana y los días de las no fiesta patronales.

Estos partidos reprochan además a Alejandro Toquero que sus palabras "tensionan a la sociedad tudelana con el afán de rascar los votos de la derecha más exaltada, aún a riesgo de la salud ciudadana".

Para Toquero "no hay derecho" a que las medidas contra el coronavirus afecten de lleno a las no fiestas de Tudela, unas palabras que Podemos, IU y Batzarre sostienen que "faltan a la verdad, a sabiendas, y minimizan los riesgos de una quinta ola cuyos datos de incidencia, a día de hoy, son altamente preocupantes".

Además compararon a Toquero con, los movimientos nacionalistas que se buscan enemigos externos para mantener prietas las filas",

Por último recuerdan las "penosas imágenes del año pasado de un alcalde que no respetaba las medidas entonces en vigor sobre el uso de la mascarilla y la distancia social, disfrutando de unas no fiestas que ni tocaba vivir entonces ni toca vivir ahora", una actitud que "estaba muy lejos de ser la apropiada para el máximo edil de nuestra ciudad".

Si bien el alcalde ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, Tudela se llena de actos programados o permitidos por el Ayuntamiento, como los conciertos de ayer, hoy (en Castel Ruiz y en el Gaztambide), corrida de toros mañana (con coloquio y subida y bajada con charanga incluida), un mercado de alimentos, un homenaje al Tudelano Popular, Ausente, a la Abuela de Tudela, al Bodeguero y la entrega del Kiosco de Oro así como un homenaje a Santa Ana. Todo ello en solo tres días (el fin de semana) donde el toque de queda impide circular entre la 1.00 y las 6.00, pero los bares pueden abrir hasta esa misma hora, la 1.00.

El año pasado hubo un gran incremento de casos tras las no fiestas, como sucedió en todas las localidades.

hospital La dirección del Área de Salud de Tudela ha montado un dispositivo sanitario para los días 24 al 30 de julio, ya que, a pesar de la suspensión de las fiestas de Santa Ana se mantienen las jornadas festivas del equipo profesional del área. El plan tiene como objetivo garantizar la cobertura necesaria a la población. El Hospital Reina Sofía (HRS) mantendrá su asistencia habitual en las unidades de hospitalización, UCI, diálisis, partos y quirófano de urgencias, así como la actividad necesaria en los servicios centrales como laboratorio, radiología y farmacia. Dada la situación epidemiológica, el área ha establecido un equipo específico para el martes 27 y jueves, 29 de julio, de 8 a 15 horas, que realizará el seguimiento de pacientes covid-19. Se ha previsto, además, la apertura el 28 de julio de los servicios de farmacia, radiología, laboratorio, endoscopias y tratamientos de oncología.

