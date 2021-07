Unas 'no fiestas' de Tudela en blanco y rojo

tudela – La ausencia de incidentes y la gran cantidad de tudelanos y tudelanos que vistieron en blanco y rojo fueron las notas más destacadas de la jornada de ayer, 24 de julio y día en que hubieran empezado las fiestas de Santa Ana. Las calles del Casco Viejo de la capital ribera estuvieron abarrotadas de gente tomando pinchos y bebiendo pero siempre sentados en terrazas, manteniendo distancias y las medidas de seguridad.

Hasta las 18.00 horas la única denuncia que interpuso la Policía Municipal fue a un bar de la calle Herrerías porque el número de personas que estaba bebiendo de pie era realmente muy llamativo. "Podemos decir que la conducta de la ciudadanía ha sido ejemplar, hay que destacarlo", indicó Juan Cruz Ruiz, responsable de la Policía Municipal.

#Tudela nunca defrauda. Gracias por cumplir. Gracias por demostrar lo que somos. Sois muy grandes. Doble orgullo, de ser vuestro alcalde y tudelano. Las volveremos a vivir y serán las mejores del mundo. Viva Tudela, viva Navarra, viva Santa Ana. #tudelaescapital pic.twitter.com/sWQLJbSnKn — Alejandro Toquero (@alextoquero) July 24, 2021

Desde primeras horas muchos bares contaban con cuadrillas almorzando, algo que no dejó de verse hasta el mediodía donde muchas comieron en huertos y en terrazas, la gran mayoría de blanco y rojo. A la hora que se debía lanzar el cohete alrededor de 30 jóvenes en distintas cuadrillas se apostaron en los extremos de la plaza sin crear problemas a los tres furgones de antidisturbios de la Policía Nacional, Policía Foral y Local que controlaban los accesos a la plaza de Los Fueros.

A las 12.00, desde las mesas de las terrazas de los bares se gritó "viva Tudela", "viva Navarra" y "viva los tudelanos y las tudelanas" que fue acompañado por un sonoro aplauso de todos los presentes en los bares.

A partir de ahora comienza el desarrollo de las no fiestas que durante este fin de semana estará acompañado de diversos actos musicales y festivos, como los homenajes al Tudelano Ausente o Popular, entre otros, y una corrida de toros, de la que se eliminado la subida y bajada con charangas.

El reloj digital de la Casa del Reloj, colocado el año pasado, ya marca que faltan 364 días para que lleguen las fiestas de Santa Ana, esperando que se puedan celebrar las de 2022. Un reloj cuyo coste no se ha pagado desde el año pasado según ha asegurado I-E. "Hemos preguntado en dos plenos. Es una factura que incluye la colocación y una cuota hasta 2023 y no se ha pagado. En el último pleno Toquero contestó que 'hay temas más importantes que éste y no lo he mirado".

Un emocionado alcalde, al que ayer a las 12.00 le brotaron las lágrimas, y aseguró estar "orgulloso de Tudela por su responsabilidad. Solo pido que disfruten de Tudela y que aguanten, que ya queda menos". El toque de queda, por el que protestó el día 23 Toquero, entró ya ayer en vigor, por lo que las policías vigilarán que a la 1 no haya problemas.

en corto

Peñas y sociedades. Según explicaron desde la Policía Local, solo pueden estar abiertos y tener actividad las sociedad y las peñas que hayan realizado una "declaración responsable", por lo que si la Policía recibe aviso de una queja de peña o sociedad que está abierta y no tiene esa declaración se interpondrá denuncia.

Rumores. Ayer corrieron varios rumores y citas por la red. Una era para hacer una sentada en la plaza de Los Fueros, que no se realizó. Otra citaba en Fontellas a quienes quisieran salir a partir de la 1.00 ya que no tiene toque de queda.