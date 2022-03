Voces de mujeres

El IES Benjamín de Tudela acogió una serie de charlas sobre experiencias de mujeres en profesiones que eran ‘de hombres’.

¿Has visto a alguna mujer conduciendo un autobús? ¿Y apagando un fuego? ¿Y al volante de un quitanieves? Son, como otras muchas, profesiones tradicionalmente ejercidas por hombres en las que las mujeres se están abriendo hueco. Un hueco cada vez más grande pero todavía poco igualitario. Partiendo de ahí el IES Benjamín de Tudela tomó las profesiones como eje central de sus actividades en el contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Testimonios que despertaron la curiosidad del alumnado de Secundaria que reflexionó sobre un concepto clave: la igualdad.

Una veintena de mujeres les visitaron. "Aunque no he tenido ningún problema por ser mujer y se me trata con respeto, más de una vez cuando me quito el casco la gente dice: '¡Ahí va! ¡Si eres una mujer!'", les confesó Ruth Aguado, bombera desde hace más de 20 años en Tudela. Otras como Eva Virto, que trabaja en robótica y además es entrenadora del CD Lourdes, les contó curiosidades de su infancia: "Mis amigas querían que les regalasen muñecas. Yo también quería muñecas, pero para desarmarlas y ver cómo funcionaban por dentro, cómo era posible que se movieran". Mina Galán, médica y cooperante, relató su experiencia en África y cómo, en otras latitudes, el machismo y la desigualdad de oportunidades es mucho más evidente. Desde la organización destacaron y agradecieron la implicación de tutores y tutoras, así como la disposición de las mujeres convocadas. "Hemos tenido a una bombera, policía foral, bióloga, ingeniera, enóloga, arqueóloga, militar, soldadora, conductora de quitanieves, médica, cooperante, futbolistas, conductora de autobús, entrenadora de fútbol con una empresa de robótica, ciclista profesional, abogada. Las que no han podido venir nos han enviado vídeos".

En paralelo a las charlas los alumnos y alumnas también se pararon a pensar qué mujeres son, para ellos, referente en la vida y "hablaron sobre las profesiones que quieren en el futuro para comparar las elecciones de chicos y chicas, poniendo en común lo observado". Profesiones entre las que no es habitual que aparezca la del personal de limpieza a quien dedicaron el manifiesto leído el 8M por ser una plantilla íntegramente compuesta de mujeres y muy poco valoradas. "Apenas son reconocidas, pero sabemos que son imprescindibles", recordaron desde el IES Benjamín.