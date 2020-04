La alcaldesa de Olite, de baja por una operación quirúrgica

olite – La alcaldesa de Olite anunció que durante un tiempo no podrá ejercer sus labores en el Ayuntamiento de la localidad pues hoy jueves se va a someter a una intervención quirúrgica de bocio. "Desde hace más de un año estoy esperando para una cita quirúrgica y ha sido justo en este momento extraño e inquietante en el que me han dado cita", explicó Garbayo. En sus tareas como alcaldesa le sustituirá Jorge Bacaicoa (PSN), primer teniente de alcalde, mientras que Álvaro Chueca (AO), sustituirá al concejal socialista. "En principio es una intervención sencilla que me mantendrá alejada de la alcaldía durante un tiempo, pero os dejo en muy buenas manos", confesó. Además, en un comunicado dirigido a la población de Olite, ha querido felicitar a la ciudadanía "por el comportamiento ejemplar". "Sabemos que la única forma de pararlo es el aislamiento y en eso los olitenses y las olitensas estamos dando la talla", concluyó la alcaldesa.