Olite reedita su concurso fotográfico de Navidad

El Ayuntamiento de Olite, a través de su página de Facebook Navidades en Olite, realizará un año más el concurso fotográfico que tiene lugar durante estas fechas. Para esta sexta edición, la corporación municipal ha convocado a sus vecinos a participar con sus fotografías, que deberán haber sido tomadas en el pueblo entre el 15 de diciembre y el 6 de enero. Para poder participar en la promoción, las personas interesadas deberán seguir la página de Navidades Olite de Facebook y subir las imágenes al muro de la red social, aunque solo se podrán aportar un máximo de cinco instantáneas, indicando el nombre de cada una de ellas e identificando al autor.

La temática obligada es, como dice el nombre del certamen, la navidad en Olite por lo que el Ayuntamiento no admitirá las participaciones que no cumplan esta premisa. Los vecinos podrán, si lo desean, cambiar una fotografía que ya hayan subido anteriormente por otra nueva, pero tendrán en cuenta que los votos de esas fotos se perderán, no siendo acumulables a la nueva fotografía subida. Entre todas las personas participantes del concurso se seleccionarán las diez fotografías con más votos para que después un jurado escoja la ganadora.

Todo se anunciará a través de Facebook y en la página web del Ayuntamiento. Habrá un solo premio, que serán cinco bonos de 20 euros cada uno para gastar en diferentes comercios de la localidad, pudiendo gastar un solo vale por comercio. El Ayuntamiento, organizador del concurso se pondrá en contacto con las personas ganadoras, a fin de darles las indicaciones para canjearlo y en el plazo de cinco días naturales, a contar a partir del día siguiente al de la comunicación del premio, la persona ganadora deberá responder confirmando que lo acepta.