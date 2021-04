La foto ganadora del World Press Photo de este año nos refleja

También están cansados

DIMITE un ministro austríaco por agotamiento y contribuye así a desestigmatizar el cansancio en una profesión que implica muchos sacrificios personales y que los propios políticos ocultan simulando estar continuamente preparados para resistir y atacar. — Daniel Innerarity (@daniInnerarity) April 15, 2021

Cuestión de estilo

Un escándalo mundial

La foto de todos

También es fútbol moderno

Mucho se ha hablado de Kevin de Bruyne y su renovación de contrato con el Manchester City gracias a un software de Inteligencia Artificial. Creo que es importante aclarar un poco lo que ha ocurrido. Vamos allá. pic.twitter.com/z7EyQL7mLL — Didier S. Montes (@didiersebastian) April 14, 2021

Celebro este tuit de Daniel Innerarity: "y contribuye así a desestigmatizar el cansancio en una profesión que implica muchos sacrificios personales y que los propios políticos ocultan simulando estar continuamente", porque me permite hablar de que si la ciudadanía está cansada, ¿cómo creemos que están nuestras y nuestros representantes en el poder ejecutivo? Ya sé que no es un tema muy popular, pero esas personas que están en el punto de mira y criticadas hagan lo que haganpor nosotros.Como el fútbol, la acción en redes sociales puede llegar a ser muy significativa. El uso que ha dadosiempre a las suyas es un buen ejemplo: la nueva política "superó" desde el principio a la vieja saltándose las normas. Como Apple, suse basa en la mucha publicidad que contratan los de Iglesias. Y lo hacen sin que importen los plazos electorales: elloshasta que alguien les detenga porque no siempre es legal. Lo mismo: hasta que les cerraron el canal ellos le dieron uso político. Al resto de partidos también se les ocurrió, pero estaba prohibido para todos.Después de "casi 25 años de cárcel, por un conflicto de competencias", la Corte Suprema de Brasil "anuló las condenas dictadas en primera instancia contra el e, que recupera así todos sus" (EFE). O lo que es lo mismo: el expresidente progresista de Brasil se ha pasado 25 años en la cárcel y, lo más importante para algunos, apartado de la política,que han sido ahora. Entonces, ¿por qué estaba condenado? ¿Por sus ideas políticas? El escándalo es mayúsculo y sus consecuencias, para Lula pero también para millones de personas, irreparables.Si elsiempre nos ha tocado alguna fibra porque nos conmueve, nos remueve o nos pone delante de un espejo en el que no queremos mirarnos. Este año, la foto denos refleja: la anciana que se abraza a través de un enorme plástico con una enfermera somos todos. Todos buscamos ese contacto que una pandemia y unas medidas necesarias nos plastifica o impide. Nada sabe igual, nada huele igual, nada se disfruta igual desde hace más de un año. Y sin embargo, o precisamente por eso, todos estamos más emocionables, más sensibles yo que nos era rutinario.Escribo la columna sin saber el resultado de la final de Copa y apenas puedo contener ya el hooligan que vive en mí. Así que me aplaco escribiendo sobre fútbol y una noticia sobre los cambios en esta industria: la estrella del Manchester City,, ha usado un. Según el programa, el belga mejoraría a todos los rivales de los de Guardiola y, al mismo tiempo, el equipo en el que más rinde es el City, según el resumen que ha hecho Didier Montes en Twitter. Eso no significa que prescindiese de su representante ni que otros sigan la metodología. De hecho,