Neville empezó la jugada

El show de Florentino Pérez

Totalmente de acuerdo con los diagnósticos de Florentino. Pero... si se está perdiendo interés, ¿por qué no hacer competiciones más igualadas y emocionantes? Pero... si este nivel económico es insostenible, ¿por qué no reducir los sueldos absolutamente disparatados? — Miguel Quintana (@migquintana) April 19, 2021

El mayor negocio del mundo

Pues nada, vamos a hacer un croquis para ver de qué modo ha solucionado UEFA la crisis de la Superliga en poco más de 48 horas. Hilo-resumen de eventos clave: — El Norteño (@fsp1967) April 20, 2021

Pero los mismos gestores

Que los clubes más grandes del mundo representando al deporte más grande del mundo estén arruinados igual debería dar para una reflexión sobre cómo se sostiene el deporte profesional. — Outconsumer (@Outconsumer) April 20, 2021

Spain is different

Los aficionados de los seis fundadores ingleses han salido a la calle a exigir marcha atrás. La mayoría de los aficionados de los tres españoles festejaban la Superliga. Esto nos retrata a niveles que exceden lo futbolístico y nos explican como país. https://t.co/waRxfZ2yF8 — Armando Álvarez (@armandoac74) April 20, 2021

Como en aquel Manchester United de finales de los 90 cuyas alineaciones nos sabíamos todos,empezó la jugada en su banda, Sky Sports, que ha acabado con la: el exjugador y ahora comentarista fue beligerante y claro, la misma noche del domingo, contra la competición que su equipo, junto a otros once, habían anunciado. Neville no se cortó un pelo, habló en caliente y habló bien de la importancia del fútbol y de las competiciones a las que se accede por méritos deportivos y no solo económicos, y lo hizo ante grandes audiencias y en contra del club al que anima cada domingo. Neville, en mi equipo.Por su parte, el máximo valedor de la Superliga,, eligió un show llamado El Chiringuito para explicar en qué consistía el negocio. Solo unas horas después, sus afirmaciones empujaron a quien guardaba un mínimo de dignidad a abandonarle. En su debe quedará para siempre que su alejamiento de la realidad social y futbolística se cargó en solo unas horas su obra magna. Miguel Quintana resumía las declaraciones del madridista: "¿Por qué no hacer competiciones más igualadas y emocionantes? Si este nivel económico es insostenible, ¿por qué no reducir los sueldos absolutamente disparatados?".Ely el modo en el que se precipitó el desastre podía haber servido para parar los pies a esos clubes que, por ricos, se creen los dueños del fútbol. Pero no va a ser así. El Norteño en Twitter, que se declara "madridista irreductible", hace un interesante resumen de cómo la UEFA ha "solucionado" esta crisis: "Se saca de la manga 7.000 kilos. Cómo, no importa", "un silloncito para Rummenigge", "vamos a cambiar el modelo del Fair Play Financiero por otro más flexible y comprensivo con las circunstancias de clubes como el PSG y el City" y "para el resto de los ingleses, pasta gansa".No puedo añadir ni quitar nada a este tuit de Outconsumer: "Que los clubes más grandes del mundo representando al deporte más grande del mundo estén arruinados igual debería dar para una reflexión sobre cómo se sostiene el deporte profesional". El fútbol, está claro, lo sostiene el aficionado cercano, que es el que se gasta la pasta indecente en una camiseta, el carné de socio y la cuota mensual de televisión para ver los partidos. No lo sostiene la falacia esa del público oriental hambriento de fútbol por el que se modificaron los horarios, ni quienes se compran camisetas falsas a miles de kilómetros.Esta semana tiene que servirnos para coger la matrícula a esos periodistas que lanzaron las campanas de la Superliga al vuelo, esos contertulios que abrazaron un modelo exclusivista y esos opinadores que pusieron sus voces al servicio de quienes tienen el dinero y el poder. Pero también a los aficionados: en las redes sociales ha quedado claro que mientras en Inglaterra no querían que a ningún club le regalasen estar en la Champions, en España a muchos les parecía bien comprar ese derecho. Por no hablar de esos jugadores que han callado hasta que todo ha estallado. El fútbol nos explica y a algunos la Superliga fallida les he definido.