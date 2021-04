Hasta las gallinejas

Madridcentrismo en prime time. — Miguel Aizpuru (@AizpuruSolano) April 21, 2021

Fascismo o todo lo demás

Monasterio ha sacado el cartel de los menores no acompañados con orgullo desafiante. Con la altanería ofensiva de los fascistas.

Estos son los socios del PP. Con estos va a gobernar Ayuso. Y ya está, todo lo demás es humo. — Ícaro Moyano Díaz (@viejomoeb) April 21, 2021

Para que quede claro

Propaganda nazi. Explicaba que con los 5,50 marcos que costaba diariamente al Estado una persona con una enfermedad hereditaria, podía vivir una familia sana durante un día. Conviene no olvidar estas salvajadas, sobre todo para no repetir nada parecido en nuestros días. pic.twitter.com/tizByz5ybE — Jordi Nieva-Fenoll (@jordinieva) April 21, 2021

Superliga: escena 5, toma 2

???? Florentino Pérez, EN DIRECTO, en @ellarguero



??? "No puede ser lo de la Liga española, que los de equipos arriba perdamos dinero y los demás ganen dinero"



??#FlorentinoConManuhttps://t.co/Z6QjFSdgXh — El Larguero (@ellarguero) April 21, 2021

El Atlético, como la infanta Cristina

Miguel Ángel Gil ha declinado dar explicaciones en los medios y ha preferido enviar una carta a los aficionados del Atleti sobre la Superliga. 1) Firmó convencido de que se negociaría con UEFA 2) Firmó con 15 clubes (no 12) Y 3) Al no cumplirse esas condiciones, el Atleti salió. — Rubén Uría (@rubenuria) April 21, 2021

Empieza a ser agotador lo que Miguel Aizpuru define en Twitter como "en prime-time". Ya sé que entre todos alimentamos al monstruo centralista, y que yo mismo he contado cosas de la campaña madrileña, ¡cómo no hacerlo si tenemos la campaña más populista a tan pocos kilómetros! Pero hacernos partícipes a todas y todos, con debates en la televisión nacional, es o un exceso o una paletada. Así de claro. Por si fuera poco,insiste en aparecer y explicar su idea exclusivista que, pese al desastre, algunos se la siguen comprando haciéndose un autorretrato de los de guardar.Vamos por partes. Vi el debate entre las candidatas y candidatos a presidente de la Comunidad de Madrid en LaSexta unos 10 minutos. En la primera ronda completa que pude observar aprecié que nada iba a sorprenderme y ese formato, en Madrid y en Euskadi, es muy poco atractivo para cualquier espectador. Además, opino como Ícaro Moyano: "Monasterio ha sacado el cartel de los menores no acompañados con orgullo desafiante. Con la altanería ofensiva de los fascistas. Estos son los socios del PP. Con estos va a gobernar. Y ya está, todo lo demás es humo". Sí, a veces la política es así de fácil.El cartel al que hace referencia Ícaro Moyano, que evita difundirlo acertadamente, busca señalar a los menores que llegan a Madrid (o a Euskadi) solos, huyendo de la ruina, y quieren integrarse en esta sociedad.recuperó en Twitter el mismo miércoles, en medio de la refriega, un cartel de la propaganda nazi que "explicaba que con los 5,50 marcos que costaba diariamente al Estado una persona con una enfermedad hereditaria, podía vivir una familia sana durante un día". Por si le quedaba alguna duda a alguien de contra quién batallamos políticamente o, peor, está dispuesta a pactar.Hemos asistido al anuncio de la Superliga, a su justificación, a su tambaleo, a su destrucción y, ahora, estamos asistiendo a la quinta escena: su defensa pese a las evidencias. En directo estuvo de nuevoesta vez en un programa de radio que no se llama El Chiringuito, para no dar tantas pistas, justificando otra vez lo injustificable: el acceso al olimpo deportivo vía gasto y no vía esfuerzo. "No puede ser lo de la Liga española, que los de equipos arriba perdamos dinero y los demás ganen dinero", dijo el empresario a Manu Carreño. Lo que no puede ser es que quienes despilfarran señalen a quien ahorra.Elha tenido que elegir y ha optado por la vía que inauguró la infanta Cristina: entre ser responsable y no enterarse de nada, optan por lo segundo. Rubén Uría ha desgranado en Twitter la carta que ha enviado a su afición el club "colchonero" y es una de las mejores colecciones de excusas que he visto esta semana. Solo ha faltado la de que el perro se comió el contrato: les engañaron con los clubes implicados, les engañaron con que se iba a negociar con la, y ahora los gestores piden perdón y aseguran que no volverá a suceder. Solo les falta posar con unas muletas.