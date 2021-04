Se es antifascista en todo momento y lugar o no se es

Iglesias dice la verdad

Son lo que son

Hay quien cree que exageramos con V0X, que esto es una pelea entre radicales. No: simplemente los conocemos. Son los skins que daban palizas, los pagafantas pijos que les animaban, los franquistas de comisaría, los ultras de estadio, los homófobos y machistas militantes... — César Rendueles (@crendueles) April 24, 2021

Ni equidistancia ni gaitas

You Don't Have to Publish Both Sides When One Side Is Fascism https://t.co/iCsHLH1j2z — Enrique Lavigne (@enriquelavigne) April 25, 2021

Hay que dejarlo claro. También aquí

Pues claro que somos moralmente superiores que tú, amigo de los nazis. Faltaría más. — Ricardo J. G. (@Ricardo_JG) April 24, 2021

No, no ayudó

A lo mejor eso de llamar "nazi" a todo lo que se movía desde hace 4 años ha vaciado el término de contenidos?



Se me ocurre, así a botepronto — César Calderón Avellaneda (@CesarCalderon) April 25, 2021

Pablo Iglesias dice la verdad cuando afirma, como hizo en una entrevista en la SER después de abandonar el debate ante la desfachatez de Rocío Monasterio, que "", porque la del PP tiene claro, como lo tenemos todos, que pretende sacar los votos que le faltan para la mayoría absoluta y ser investida presidenta de los escaños de Vox. Y todos sabemos, como lo sabe también Ayuso, que la extrema derecha no regala nada. Así que en el programa de gobierno del próximo ejecutivo delas disfrace como suyas o no.El pasado fin de semana un texto en El País de Juan José Millás sobrefue muy comentado en Twitter por la finura con la que el escritor trazaba a la candidata, y por cómo escoció a los fachas y sus colaboracionistas. En Twitter, César Rendueles también definió muy bien quiénes son estos nuevos fascistas a los que hacemos frente: "Hay quien cree que exageramos con Vox, que esto es una pelea entre radicales. No: simplemente los conocemos. Son los skins que daban palizas, los pagafantas pijos que les animaban, los franquistas de comisaría, los ultras de estadio, los homófobos y machistas militantes".Eric Alterman en The Nation nos regaló en su día un titular que resume muy bien la batalla que libramos en este mundo hiperconectado: "You don't have to publish both sides when one side is fascism" ("No tienes que publicar las dos versiones cuando una es la del fascismo"). El texto, de 2020, va sobrey los grandes medios, pero su esencia está hoy plenamente vigente. Enrique Lavigne fue quien recuperó el artículo en Twitter hace un par de días. Ayer, la ministra Maroto recibió una carta con una navaja manchada de lo que podría ser sangre. Karl Popper tenía claro cómo tratar a los nazis. Sigamos su ejemplo.Ricardo J. G. dejaba claro también en Twitter una sentencia que todos tenemos que grabar en nuestros cerebros: "Pues claro que somos moralmente superiores a ti, amigo de los nazis. Faltaría más". Una sentencia que, además, es perfectamente aplicable en Euskadi, donde hemos tenido que convivir con una banda fascistas que mataba a quien pensaba diferente y, ahora, tenemos que convivir con quienes quieren que lo olvidemos y quienes, a cambio de un escaño, se pasan el día con la lejía, a ver si blanquean algo. Pero, no, en todos los sitios hay dos bandos muy claros: la escoria fascista y las personas.Nos enfrentamos en el mundo a la extrema derecha de verdad, la heredera de los nazis que cometieron las mayores barbaridades, la heredera del franquismo que siempre estuvo ahí pero ahora se muestra empoderado y orgulloso. Y parece que a algunos les cuesta distinguirla. Sin duda, en nada ha ayudado que durante años el término "fascista" o "facha" se usara con despreocupación y abundancia. En ocasiones hasta por quienes ejercían o defendían un verdadero fascismo en Euskadi. Lo que tuvimos que aguantar. Pero la culpa sigue siendo de quienes no distinguen un fascista de un demócrata. Allí y, una vez más, aquí.