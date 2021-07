Irene Montero, la activista

La ligereza y dogmatismo ideológico de la ministra son inauditos. Demuestra que no se ha leído la sentencia (ni demás resoluciones) y que no le importa la presunción de inocencia de los funcionarios y el irreparable daño que sus irresponsables palabras pueden causar. No vale todo https://t.co/EIN9nObC6G — AITOR ESTEBAN (@AITOR_ESTEBAN) July 22, 2021

El juicio de Irune Costumero contra el Servicio de Infancia de la Diputación de Bizkaia se ha saldado con la. Consideraba la denunciante, además de producirse, a su juicio, "de manera violenta". La ministra de Igualdad, Irene Montero, ser ha quitado la chaqueta institucional y se ha puesto la de activista publicando un tuit: "no puedo imaginar el dolor de una madre que protege a sus hijos e hijas de la violencia machista y ve como la justicia le da la espalda. Todo mi apoyo para. El SAP está prohibido por ley desde junio".El portavoz en el Congreso de EAJ/PNV,, no ha dudado en responder a la ministra. Le acusa de, de no haberse "leído la sentencia (ni demás resoluciones) y que no le importa la presunción de inocencia de los funcionarios y el irreparable daño que sus irresponsables palabras pueden causar". El fallo judicial indica que la orden foral por la que le fue retirada la menor a su madrey quienes la dictaron "no actuaron a sabiendas de su injusticia". La necesidad de la adopción de la medida se basaba en el "riesgo grave de desprotección".Nueva incorporación a este espectáculo, la cabeza visible de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi sale en defensa de su compañera, Irene Montero. Afirma quey acusa a los jeltzales de que "otros no podéis decir lo mismo. Votasteis no a la ley de Infancia, que prohibía el falso Síndrome de Alienación Parental". La metedura de pata es mayúscula, saliendo de nuevo a la palestra Aitor Esteban. Le responde que. Salvo Vox, todos los partidos, incluido EAJ/PNV, votaron a favor de este ley., es un hecho palpable. Como las ratas que huyen del barco, alguna de sus cabezas visibles han buscado su salida (o su chiringuito) en otro lugar. Ante el vértigo que supone el precipicio de su desaparición, han buscado un golpe de efecto para revitalizar su maltrecha imagen, en concreto aparcar, en cierto modo, su nombre y lanzarse a los brazos del lema de su pasada convención "Liberales". Esta será la marca visible en el futuro, que auguramos será corto.Continuamos hablando del partido naranja, o de los que por allí pasaron., abandonó su escaño del partido y entregó su carnet por las diferencias con la actual líder, Inés Arrimadas. Según narra El Independiente, se ha embarcado en un nuevo proyecto en un medio que conoce a la perfección,Parece ser que pretende basarse en el modelo de La Sexta, con una evidente deriva hacia el centroderecha, aunque asumimos que se alejará bastante de ese punto medio y tenderá más a la diestra.