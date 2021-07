Cayetana, el enemigo en casa

El inglés del presidente

La trama vaticana

Autónomos, incentivos ineficaces

Machismo en el balonmano playa

La exportavoz del Partido Popular en el Congreso,, nos tenía acostumbrados a susy su particular y lenguaraz. Tras su defenestración, escasas han sido las ocasiones que nos ha regalado alguna de sus perlas. Tras declarar persona non grata a Santiago Abascal en Ceuta, con la imprescindible abstención de los populares, lanza una carga de profundidad contra su propio partido, "demonizar a quien te permite gobernar es una incongruencia moral y un disparate estratégico". Intuimos que no la veremos como diputada la próxima legislatura, salvo queLas comparaciones son odiosas, pero a veces resultan graciosas. Eso ha debido pensar el tuitero Pepo Jiménez tras la reciente. Comparte en Twitter un vídeo del actual presidente español en una entrevista a una televisión norteamericana. En él, responde en un más que correcto inglés a las preguntas de una periodista. La sorpresa final la aportan las imágenes de una, cuando estaba al frente del ejecutivo, negándose, un tanto abochornado, a la petición de un reportero de la BBC para que contestara en el idioma de Shakespeare.Un formidable, un cardenal implicado, un espía en el continente africano, una red de blanqueo de capitales, podría ser el guion de una, sin embargo, es lo que se juzgará en el mayor. El Papa Francisco que parece resuelto a terminar con el tradicional oscurantismo que envolvía las finanzas de la Santa Sede, ha decidido, con todas sus consecuencias. El cardenal Angelo Becciu y una decena de altos cargos se enfrentan a varios años de prisión. No descarten ustedes que tengamos, la trama lo merece.Lossomos un grupo especialmente vulnerable, las leoninas condiciones impuestas y las draconianas cuotas fiscales nos hacen sufrir unasde soportar. El único incentivo real propuesto por gobierno español ha sido implantar una tarifa plana como principal vía de aliciente para la creación de negocios y de empresas. El éxito de la medida es más que discutible. Según publica El Economista, tras los dos años de duración de esta reducción de impuestos,por cuenta propia. Tanto han ordeñado la vaca que ya no da leche.En nuestra sociedad del siglo XXI, moderna e igualitaria, siguen chirriando normas que parecen retrotraernos al pasado. Se nos llena la boca hablando de. Mientras tanto, en el, las jugadoras de la selección noruega pen lugar de bikinis, tal y como marca el reglamento. El revuelo en las redes ha sido descomunal, las quejas y comparaciones con equipos masculinos resultan odiosas. Incluso la cantante norteamericana, Pink, tremendamente indignada, se ha ofrecido a abonar personalmente el importe de la vergonzosa sanción.