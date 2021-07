Ayuso exige privilegios fiscales para los toros

Privilegios taurinos

?? Exigimos al Gobierno de España la reducción del IVA del 21% al 4% que se aplica a los festejos taurinos y a las transacciones de toros de lidia. https://t.co/wHmsaZQo2E — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) July 28, 2021

La dictadura pertenece al pasado

Inmunidad nasal

EEUU, vacunación obligatoria

Google contra el Sugar Dating

Vemos en Twitter que que la Comunidad de Madrid exige al gobierno de España que baje el IVA de los. Hemos tenido que comprobar que efectivamente era la cuenta oficial de la institución, ya que nos parecía inverosímil que exigieran (nada de solicitar, ni rogar) semejante prebenda fiscal a un espectáculo cuestionado desde múltiples ámbitos. Recordamos que el Partido Popular, responsable del ejecutivo madrileño, no votó a favor de reducir elsin embargo, exigen privilegios para una fiesta en la que es innegable que se maltratan animales. La deriva populista del gobierno de Ayuso no tiene límites.El hecho de que hayan pasado décadas desde el fin de la dictadura franquista no quita un ápice de legitimidad a las reivindicaciones de reparación y justicia. A realizar exhumaciones para recuperar los cadáveres de los familiares asesinados y enterrados en fosas comunes o en cunetas. Pero no todos piensan lo mismo, especialmente el ala conservadora. En un pleno en el Ayuntamiento de Málaga, una concejala del PP,, tras un acalorado debate sobre el régimen cubano, afirmó que "no se debían sacar de tumbas a personas que llevan años enterradas", porque "hace mucho que acabó la dictadura en nuestro país".Aunque nos hablen constantemente de inmunidad, está comprobado que las actuales vacunas contra la Covid han demostrado una enorme eficacia en evitar el desarrollo de la enfermedad grave y las muertes. Sin embargo, la protección contra la infección no existe a día de hoy. La esperanza está puesta en las vacunas nasales, con la expectativa de que corten totalmente la transmisión del virus. En Público nos explican el funcionamiento de las mismas, sus ventajas y sus inconvenientes. El desarrollo de este tipo de medicamentos es un campo de la medicina que está aún en pleno desarrollo.Las diferencias culturales, inmigrantes sin papeles, desinformación y extremismo religioso son alguna de las razones que están detrás de la ralentización de la vacunación en Estados Unidos. El reto es complicado, la administración del presidente, ha comenzado a dar pasos para acelerar el proceso. Por el momento, ha anunciado la obligatoriedad de su inoculación a todos trabajadores gubernamentales, en caso contrario deberán someterse a test semanales y tendrán prohibido participar en viajes oficiales. Además, no descarta imponer en el futuro un mandato de vacunación a nivel nacional.Las aplicaciones de Sugar Dating son aquellas encaminadas a realizar citas que lleven aparejado un beneficio económico, muchas de ellas las podemos encontrar en la tienda de Google. Por muchos eufemismos y anglicismos que utilicemos, estamos hablando de una forma encubierta de prostitución. La multinacional californiana ha contemplado la expansión de estas prácticas que rozan la ilegalidad y ha decidido ponerles coto. Eliminará de su de su catálogo de descargas las aplicaciones sospechosas de verse como relaciones sentimentales compensadas de manera lucrativa. Esta buena noticia estará plenamente vigente el próximo septiembre.