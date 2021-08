Aeropuerto o presupuestos, la disyuntiva de Pere Aragonès

Espinosa de los Monteros, talante democrático

Espinosa de los Monteros afirma que si un hijo suyo vota a Unidas Podemos lo echa de casa demostrando su talante fascista que ni pensar por si mismos deja a sus hijos. El fascismo está volviendo y lo peor es que lo está haciendo sin complejo alguno. pic.twitter.com/ByKBDSXhPS — Eusebi Fortuny /?? (@FortunyEusebi) August 10, 2021

Aeropuerto o presupuestos

Ruinoso rescate bancario

"No pienso dar un solo euro de dinero público a la banca" Rajoy, 2011.



El rescate bancario no tendrá "un coste para los contribuyentes españoles" De Guindos, 2012.



Y así todo. pic.twitter.com/YMChD4o9Wm — Julen Bollain (@JulenBollain) August 9, 2021

Ayúdenos a salvar vidas

Para los que aún dudan € pic.twitter.com/Qoz8tpbxKG — Jota^2 (@jjonline76) August 7, 2021

Mundo rico, mundo pobre

El talante democrático de un partido se demuestra en la pequeñas cosas, no sólo en asambleas que eligen a sus dirigentes sino también en las declaraciones y el estilo de estos.nos encontramos con Iván Espinosa de los Monteros. Su talente integrador y demócrata lo demuestra con sus últimas afirmaciones: "Si alguno de mis hijos vota a Podemos, se va de casa". La libertad de pensamiento no está en su ideario, imagínense ustedes, si pudiera, como se comportaría con el resto del mundo que no piensa como él.Lapuede suponer un quebradero de cabeza para el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Tras cerrar el acuerdo con el gobierno español, las voces discrepantes se multiplican entre los partidos catalanes. Primero fueron Los Comunes, encabezados porlos que se opusieron frontalmente al proyecto. Los antisistema de la CUP parece que van a seguir la misma senda opositora. La aprobación de los nuevos presupuestos está en el aire, frenar el proyecto del aeródromo puede ser el peaje exigido para sacar adelante las cuentas. Auguramos una difícil negociación.El coste del rescate bancario en Europa lo resume bien el economista Julen Bollain con el recorte de cuatro noticias. Lala recuperación londinense de 23.800 de Lloyds, los 20.400 millones que el gobierno alemán ingresa de Commerzbank y los 60.600 millones de dinero público que se perderán según cálculos del Banco de España. Dos lapidarias frases,(Rajoy, 2011) y "El rescate bancario no tendrá un coste para los contribuyentes españoles" (De Guindos, 2012), ponen la guinda a este ruinoso pastel.Elha revolucionado las redes sociales, de hecho, ha conseguido mucha más repercusión que cualquier campaña a favor de la vacunación. Domingo González, médico intensivista del Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria, prometió grabar un vídeo a un paciente con neumonía bilateral que acababa de intubar. El objetivo, dejar testimonio de las. El miedo a los efectos secundarios, la influencia de los negacionistas y el desconocimiento son las armas, no biológicas, que utiliza el virus para seguir propagándose.Las desigualdades económicas entre los países se reflejan en su Producto Interior Bruto (PIB). Las comparaciones son odiosas, pero en este caso mucho más. La diferencia resultante es queLuxemburgo tiene una renta per cápita de 125.923 dólares, en contraposición nos encontramos con Burundi, a la cola, con 267. A ello le debemos sumar que, en los estados con menos recursos, la brecha entre los pudientes y los que viven en la miseria es más profunda. Así pues, nos encontramos con unapor encima del 35% de los habitantes del planeta que viven en pobreza extrema.