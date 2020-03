Ayuntamiento y subcontratas

Desde el comité de Eulen SA queremos manifestar nuestra disconformidad con las medidas que no esta tomando el excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona con respecto a la subcontrata de medio ambiente de Eulen.Nuestros compañeros y compañeras de medio ambiente están realizando un trabajo en la calle que consideramos completamente prescindible, y tienen que seguir unos protocolos de higiene y seguridad donde es muy difícil establecerlos.Han estado usando vehículos y herramientas que han ido utilizando estos días atrás otros compañeros, uno de los cuales está contagiado por coronavirus y hay otros que son posibles contagios.Algunas personas no disponen de carnet de conducir, por lo que ir a la nave de jardinería para hacer uso del servicio como propone la empresa cuando no están cerca de sus domicilios es imposible, sus compañeros/as no pueden llevarles ya que solo puede ir una persona en cada vehículo y los servicios públicos están cerradosTampoco pueden lavarse las manos a menudo ya que no disponen de agua corriente y jabón, también tienen que desinfectar las herramientas para que puedan utilizarlas los compañeros, pero esto resulta complicado si las tienen que utilizar más de una persona y además no se desinfectan los vehículos en su totalidad.A pesar de que la empresa ha puesto medidas para minimizar los riesgos esto no se ha conseguido completamente, pues, como decimos, ya hay casos de un contagio y de otros posibles contagios. Eulen no quiere paralizar los trabajos si el excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona no da la orden, y este excelentísimo Ayuntamiento mira hacia otro lado y ni siquiera acepta los servicios mínimos que propone la empresa.Estamos estos días prácticamente toda la ciudadanía recluida en casa, aceptando la situación y guardándonos para que los que cuidan de nosotros no se vean saturados y podamos protegerlos también y no colapsar los hospitales, y nuestro excelentísimo Ayuntamiento ¿qué hace? Dejar que puedan enfermar trabajadoras y trabajadores que no tienen que hacer un trabajo imprescindible en vez de cuidar de ellos y sus familias.También dentro de los trabajos de mantenimiento de las escuelas infantiles se están dando situaciones de riesgo, ya que hay trabajos que necesitan la colaboración entre compañeros y no pueden mantener la distancia de seguridad.También son trabajos que pueden realizarse cuando la situación esté controlada, no se entiende la cerrazón del Ayuntamiento en casos tan obvios.Por eso este comité exige que se paralicen todas las actividades subcontratadas por el Ayuntamiento que no sean imprescindibles para la ciudadanía, ya que no se puede garantizar la salud y la seguridad de nuestros compañeros y compañeras.