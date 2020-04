Coronavirus: el problema real

Spoiler: estamos ante una crisis sanitaria económica. Cierto es que comparándola con la que sufrimos desde hace unos años (nunca finalizó), esta afectará a muchas más personas. Aunque varias de ellas se hayan acogido a un ERTE, nadie, ni el Estado ni las empresas pueden asegurar que vayan a mantener sus puestos de trabajo. Y en consecuencia, sobrevivir (no nos engañemos) dignamente, ya sea en soledad o en familia. Eso no importa. En cambio, en este país sigue habiendo una familia que se subió el sueldo el año pasado, y que éste probablemente cobre lo mismo sin ningún inconveniente. Sí, como pensábais desde el principio es la monarquía. Si se proclamase la III República el Estado recuperaría un ingreso que hasta ahora se le ha negado. En ese caso, podría utilizarse el dinero que hasta ahora cobran los monarcas, sus hijas y demás familiares para intentar salir de esta crisis. No ayudando a las grandes empresas, sino a las pequeñas familias que, si antes de esto no llegaban o hacían un esfuerzo por llegar a fin de mes, ahora lo tienen mucho más complicado. ¿Acaso no es la república la vacuna contra el virus real?