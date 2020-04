Orgullosas de las entidades y los/las profesionales de la Red

Desde la Secretaría Técnica de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social nunca nos hemos visto en esta situación. Porque somos muy asamblearios, nos gusta juntarnos mucho, nos gusta vernos, nos gusta discutir, reír y llorar a veces. Y os echamos de menos.Hace un año estábamos Jaione y yo volviéndonos locas para organizar el 25 aniversario de una organización de la que, a día de hoy, podemos decir bien alto y claro que nos sentimos bien orgullosas. Hace 25+1 que decidisteis juntaros, colaborar y aprender unas de otras. Que la exclusión social abarca tantas situaciones de vulnerabilidad que era necesaria la unión para conocer a fondo la realidad de Navarra y darle la vuelta. Y no os imagináis cómo os agradecemos que lo hicierais y que nos enseñaseis a las siguientes generaciones a pelear por la dignidad y los derechos de todas las personas.Hoy, sin embargo, la realidad es bien diferente y estamos orgullosas porque seguís al pie del cañón, aun en estado de alarma. Seguís prestando vuestros servicios para las personas que más crudo lo tienen. Porque si para todos es duro, para las personas que no cuentan con medios, hacer frente al confinamiento, es un reto límite. Y gracias a vosotros/as ven una salida. Así que desde la ST de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social no podemos más que daros las gracias, a los y las profesionales que seguís con los y las menores, a las que seguís trabajando en las comunidades terapéuticas, en los pisos y albergues, a los que seguís dando citas para temas tan necesarios como vivienda, empleo, salud y educación, a los y las que estáis al teléfono, al e-mail y por videoconferencia€ Gracias por hacer un mundo un poquito más acogedor para todos y todas.Muchas veces nos quejamos del ritmo frenético de la Red. Ritmo que se mantiene aunque sea en la distancia. Estamos orgullosas de todas vosotras porque, aun en este entorno de incertidumbre y cambios rápidos buscáis un hueco en vuestra labor para trabajar en la Red. Lo que significa que incluso en situaciones excepcionales seguís en la lucha; es para estar orgullosas y agradecidas.Cierto es que un incierto reino había. Reino cuyo nombre necesito lo más pronto olvidar. Un reino en el que la mentira, aun estando en muy clara minoría, ganaba casi siempre a la verdad. Reino en el que los vasallos eran realmente los nobles. Trabajaban y trabajaban por un mendrugo de pan. Pan, que su rey muchas veces les escondía.¿Cuál era entonces la diferencia entre este rey y sus vasallos? Pues muy sencillo, la mentira. Existía la mentira en la que vivían unos, la mentira en la que vivían otros y simplemente, la verdad. Noche y día, negro y blanco, mentira y verdad. Un reino, cuyo rey era el rey de la mentira. ¿Dónde está para ti la diferencia, entre la mentira y la verdad? La mentira es odiosa. La mentira es cobarde. La mentira envejece. La mentira entristece. Cuando la mentira lejos de aquí esté, las botellas caerán de tres en tres. No seré el único. Y no estaré solo. Pues ya, no existe el miedo. Gracias papás por enseñarme a decir, ante todo, la verdad.