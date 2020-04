Higiene, limpieza

Se nos pide limpieza e higiene y en comercios y calles se están esmerando. Y yo me pregunto, todo esto ¿no se tenía que hacer siempre? Los supermercados, bares, comercios, restaurantes..., ¿no piensan que sus escaparates y puertas de entrada las tienen que mantener siempre limpias? También quiero referirme a los comedores escolares. En algunos colegios no se tiene en cuenta si niños y niñas se han lavado las manos antes de comer. Y, desde luego, el jabón no se ve por ningún sitio. Tendremos que aprender bastante de esta nueva situación.