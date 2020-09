Agradecimientoal Complejo Hospitalario de Navarra

Con este pequeño escrito quiero dar las gracias al equipo de cirugía cardiovascular del Hospital de Navarra, con el Dr. Sebas a la cabeza, sin olvidarme del Dr. Jordi y las Dras. Esther y Marina. Tanto en su faceta profesional como humana su trabajo ha sido de 10, y en el día a día he agradecido su confianza, amabilidad y atención. Esto no se estudia en la universidad, por todo esto, eskerrik asko.Qué decir de las enfermeras de la planta N2 de cardiovascular. Me vienen los nombres de Paula, Ainhoa, Iraila, María, Edurne€, aunque sé que me dejo otros muchos. También me quiero acordar de auxiliares, celadores, limpieza€ Gracias a todos por haberme tratado y cuidado tan bien.Desde aquí también aprovecho para felicitar por su trabajo al Dr. David Clavijo, de la sección de Digestivo de Príncipe de Viana, y al centro de salud de Gares, a las Dras. Cristina y Marina.En estas letras no me puedo olvidar del centro de salud de Mendigorría, en especial del Dr. Carmelo Ibiricu Ardanaz, que además de ser un gran doctor y una gran persona, es un campeón. Gracias a él me localizaron el problema tan grave que tenía. Sin él, posiblemente no estaría escribiendo estas letras, sigue así amigo. Un saludo para sus compañeras Arantxa e Ixone por su trabajo diario y su cercanía.Eskerrik asko guztioi/Gracias a todos.