Soluciones habitacionales en Mendillorri

El Gobierno de Navarra-Nasuvinsa ha solicitado a alumnos del IV Campus Internacional Ultzama 2020 el diseño de la rehabilitación del Palacio de Mendillorri con unidades habitacionales para situaciones de emergencia y zonas comunes. No sé de dónde ha salido la idea ni a quién se le ha ocurrido. El Palacio de Mendillorri es un palacio gótico que está rehabilitado y en el que la intervención es limitada. Es una construcción rectangular con dos niveles y dos torres a los lados. Se hizo una rehabilitación en las cubiertas para evitar su hundimiento y desde entonces está en el más absoluto abandono. Hubo un intento de cederlo para que Sodena instalara allí sus oficinas. No sé si fue por la presión de las vecinas y los vecinos o por otra razón, pero el caso es que desistieron de instalarse allí. En el proyecto inicial de Mendillorri el Palacio constaba como de uso dotacional vecinal, y desde ese momento, casi 30 años, lo hemos reivindicado en numerosas ocasiones al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona siempre con respuesta negativa o sin ella, incumpliendo sus propios acuerdos. Es un edificio emblemático en el barrio y es el lugar idóneo para que las vecinas y los vecinos podamos realizar actividades para el barrio y podamos socializar entre las diferentes generaciones. Tendremos que volver a luchar y solicitar a Nasuvinsa que la rehabilitación está bien, pero que el edificio debe ser para el barrio ya que es su edificio más emblemático. Plantean soluciones habitacionales para emergencias. Cuando dicen eso, ¿a qué se refieren? No estamos en contra de las soluciones habitacionales, pero consideramos que no es el lugar adecuado por el significado que tiene para el barrio. Estamos preocupados porque creemos que cualquier intervención en el Palacio debe ser consensuada con todas las vecinas y vecinos del barrio. No debemos dejar que nos lo quiten, y menos sin darnos ninguna explicación. Creo que nos merecemos esa explicación por parte del consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos Don Jose Mari Aierdi; del director gerente de Nasuvinsa, Alberto Bayona; o del arquitecto Patxi Mangado, impulsor del Campus Internacional Ultzama. No queremos que bajo esta iniciativa se escondan otros intereses. Esperando sus explicaciones...