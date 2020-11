Xilema stop precariedad

Son muchos los años en los que se intenta mejorar la situación de las plantillas que trabajamos en Xilema, y durante todo este tiempo la respuesta es la misma: "No hay dinero". No hay dinero para reconocer el trabajo nocturno; no hay dinero para reconocer el trabajo de más de 12 horas realizado en sábados y domingos; no hay dinero para aumentar los descansos y/ o vacaciones; no hay dinero para cuidar a la plantilla expuesta a situaciones de alta intensidad, demanda y conflicto; no hay dinero para apoyar a los equipos con ratios sobrepasados; no hay dinero para eliminar la figura de auxiliar, que realmente no auxilia a nadie ya que realiza su trabajo en soledad, pero por un sueldo más bajo aún que el de su compañera; no hay dinero para aplicar el IPC... No hay dinero, no hay dinero... pero de repente piso nuevo, oficina nueva, instalaciones nuevas, mobiliario nuevo, plus de dirección... ¿Dónde estamos las trabajadoras en esta lista de prioridades? Cuidar a quien cuida por un convenio digno para las personas que trabajamos en intervención social.

La autora es delegada de Xilema Programas