¿Cómo funciona esto?

No hay conciertos ni música en la calle porque favorecen que la gente salga y haya aglomeraciones, pero las luces navideñas y las promociones como el Black Friday, aunque tengan peor efecto, eso sí se hace.Ah, ya me entero, que los comerciantes y hosteleros comen pero los músicos no.Yo creo que hubo gente que lo de "el aplauso es el alimento del músico" se lo tomó al pie de la letra. Incluso se lo aplicó a los sanitarios, que les dieron de comer aplausos a las 20 horas, pensando que con eso era suficiente.Pero no os preocupéis, en Navidad os podréis juntar con vuestra familia. Aunque, en verdad, me recuerda más a Semana Santa, ya que para algunas será la última cena.Yo, mientras tanto, voy a ir pensando en comprarme una tabla de surf. Presiento que la temporada de enero va a ser buena. Ya sabéis, a la tercera va la vencida.