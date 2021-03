Ya saben lo que les espera

Este es el comentario de un policía municipal, vecino mío, cuando vivía en Larraina. Yo contesté que las fuerzas del orden aparecieron y el desorden quedó establecido. Creo que me porté bien. En 2010, Yolanda Barcina, un verdadero desastre como alcaldesa, y su guardaespaldas, Simón Santamaría, ordenaron a la Policía Municipal liarse a hostias contra los que portaban nuestra ikurriña. A consecuencia de esa intervención un muchacho recibió un botellazo dejándole mermado de facultades hasta el extremo de afectarle al habla. No se puede considerar un delincuente a quien desea manifestarse. Tengo entendido que la policía sabe que hay 4 sospechosos pero que nadie espere que se vayan a aclarar los hechos. María Chivite se negaba a indemnizar con 40.000 € a la persona agredida. Como siempre el PSOE, sí pero no, no pero sí. Ya comprendo que lo que estamos pasando con este coronavirus atrae toda la atención, pero no debemos olvidar que se aprende a convivir respetando a los demás. Mis 88 años recién cumplidos me asustan, ya que mis facultades se están convirtiendo en dificultades.