Cierre perimetral de Navarra

Vaya por delante mi reconocimiento a todas las personas que han estado y siguen estando al frente de la pandemia. El esfuerzo que están realizando y en las condiciones que lo han hecho jamás les será suficientemente recompensado.En cuanto a las autoridades, felicitar las cosas que, comparativamente hablando con otras comunidades, se han hecho bien como PCR, rastreos, etcétera.En el apartado de mejoras, se me ocurren varias cosas, pero por no extenderme me centraré en dos:Los cierres perimetrales sirven para evitar expandir los contagios o que seamos contagiados. Pues bien, nuestras autoridades siguen empeñados en cerrar Navarra dando igual si las comunidades colindantes están en mejor o en parecida situación epidemiológica, algo que no tiene sentido alguno, y por el contrario no cierran donde tenemos el problema.Desde el inicio de la pandemia, alrededor del 80% de los contagios están en Pamplona más comarca y la zona de Tudela. Si a esta zonas añadimos Estella, nos encontramos con alrededor del 90%. ¿A qué se espera para cerrar perimetralmente estas zonas? La segunda mejora se refiere a que en diferentes ocasiones he leído y escuchado comentarios excesivamente optimistas y con sacadas de pecho que considero que con más de 1.100 muertos y el devastamiento económico y de salud que esta miseria nos va a dejar no proceden.