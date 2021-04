Hay días que no sabemos hacia dónde vamos. Los relojes, los calendarios ni los miramos. Será que esta pandemia nos está hundiendo tanto física como psicológicamente. Ya no podemos salir todo lo que deseamos porque nos tienen retenidos en nuestras provincias. Es duro y áspero planear viajes y excursiones y no poder hacerlas. Nadie nos informa, solo dan números de casos positivos y negativos. Pero faltan datos del personal que día a día se parte la cara por sacar esta pandemia. ¿Quién cuida de ellos si estan de baja....? ¿Se contrata a alguien o se hacen contratos de días u horas basura? No entiendo que los políticos nos quieran manejar y llevar por sus discursos llenos de amenazas e insultos. ¿En serio les importa el pueblo? Creo que solo quieren su sillón y sus sueldos. Va siendo hora de decirles... trabajannnn ? ¿Hacia dónde va Navarra? ¿Hacia dónde el país? ¿Y el mundo? Seria pregunta para Mafalda (pobrecita).