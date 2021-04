Francia: ley para las lenguas minorizadas

La Asamblea ha aprobado la Ley de Protección Patrimonial y Promoción de las Lenguas Regionales. Con un sorprendente respaldo, aunque con el rechazo del partido La Republique en Marche de Macron y los comunistas. Aunque históricamente Francia no ha favorecido a los vascos, pues colaboraron con España a hacer desaparecer el Estado de Navarra, les han humillado sistemáticamente y aún hoy son beligerantes en diversos contenciosos, merece la pena confiar en la nueva ley que debería favorecer la difusión del euskara. El chovinismo francés en la ley llega a límites grotescos, la exclusión de la letra ñ porque "incita al separatismo", y algunas astracanadas más, pues que las lenguas regionales no sean protegidas como joyas históricas y sí tratadas como enemigos de la unidad de la patria, como acontece con Francia y España respecto al euskara, es una afrenta para los vascos. El escepticismo es inevitable si se analiza el pasado, pues la Revolución de 1789 deportó a las Landas, Lot et Garonne, Gers y Bajos y Altos Pirineos a más de 4.000 vascos, muriendo muchos en el camino. Sin olvidar la actitud mezquina respecto al apoyo a la difusión del euskara y el trato humillante que las autoridades han dispensado tanto a la población de Hegoalde que tuvieron que exiliarse a causa de la persecución a la que aún hoy están sometidos. Sin embargo, desconfianza no puede ser el fundamento de la recuperación del euskara, pues se ha creado la Euskal Hirigune Elkargoa formada por los tres territorios de Hiparralde. Con el nuevo impulso de apoyo al euskara de París, el incremento de vascos del sur que se han trasladado a vivir al norte, la libre circulación de la UE y el tradicional apoyo entusiasta entre ambas fronteras impuestas es motivo para esperar que, como pueblo que posee la joya que es el euskara, cuyo origen se desconoce y que constituye el pilar que demuestra que somos una nación diferenciada de los dos imperios que impiden a nuestro pueblo autodeterminarse dentro de las instituciones europeas.